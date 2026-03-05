Sevilla ha vivido un día de esos que se quedan en la memoria de todos, el palacio de las Dueñas ha abierto sus puertas a un nuevo proyecto conocido como: Cayetana. Grande de España. La exposición que celebra la vida y estilo de Cayetana Fitz-James Stuart, la icónica duquesa de Alba, justo a días de cumplirse su centenario el 28 de marzo. Entre cartas, fotografías, vestidos y objetos de arte, los visitantes pueden recorrer la historia de una mujer que marcó época y cuyo legado sigue más vivo que nunca.

La inauguración ha reunido a casi toda la familia Alba, un reencuentro público muy esperado, estuvieron presentes sus hijos Carlos, Alfonso, Jacobo, Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, esta última organizó la exposición junto a Cristina Carrillo de Albornoz. Solo faltó Fernando Martínez de Irujo, que no pudo asistir.

Pero no solo los hermanos llamaron la atención, las nuevas generaciones también lo hicieroncon sus looks... Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba y esposa de Fernando Fitz-James, Tana Rivera, y Bárbara Mirjan y Amina Martínez de Irujo,mujer e hija del duque de Arjona, demostraron cómo se lleva la elegancia en 2026.

Sofía Palazuelo y Amina Martínez de Irujo | Gtres

Eugenia Martínez de Irujo, estuvo emocionada por todo el trabajo que hubo detrás de este primer homenaje, hizo honor a su madre con un vestido de la propia Cayetana. Apareció impecable con un traje de chaqueta y falda midi satinado color naranja que no dejó indiferente a nadie. Lo combinó con un abrigo al tono y unas sandalias blancas de plataforma alta.

Eugenia Martínez de Irujo y el Rey Felipe VI | Gtres

Su hija, Tana Rivera, deslumbró con un vestido largo bicolor de IQ Collection, una firma de Inés Domecq, mujer de su primo Alfonso, en negro y tostado, con un detalle fruncido, manga tres cuartos y escote en forma de v en la espalda. Un look que aunque no es arriesgado, es elegante y está a la altura, y que además completó con sandalias negras de plataforma.

Tana Rivera en el primer homenaje a la duquesa de Alba | Gtres

Por su parte, Bárbara Mirjan, también optó por de IQ Collection, lució un conjunto geométrico de falda midi con vuelo y top estructurado en azul marino y blanco, que aportaba frescura y le daba un toque moderno.

Sofía Palazuelo, una de las reinas de la moda, eligió un vestido extra largo de color plateado de Corsiana para esta ocasión, aterciopelado y de caída fluida, decidió combinar el look con unas bailarinas verdes botella para dar ese contraste tan bonito.

Tana Rivera y Sofía Palazuelo en el primer homenaje a la duquesa de Alba | Gtres

Y, por último, Amina Martínez de Irujo, que fue considerada una de las mejores vestidas en un día tan especial para Sevilla. Arriesgó con una combinación de blanco y negro, algo que puede parecer básico pero ella sabe como hacer que no. Escogió un conjunto de Arakii, formado por un top asimétrico blanco con efecto capa que caíasobre un hombro únicamente y un pantalón negro acampanado que dejaban ver un tacón de punta negro.