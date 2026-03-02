ZANJA LOS RUMORES
Ana Mena, sobre la ausencia de Óscar Casas en los Goya: "No preguntéis cosas ni hagáis cábalas que no son"
Ana Mena ha atendido a los medios después de su paso por los Premios Goya. Una noche del cine donde la estrella deslumbró sobre el escenario con su actuación. Pero, ¿por qué no fue Óscar Casas?
Publicidad
Con una gran sonrisa y atendiendo con amabilidad a la prensa, Ana Mena ha hecho un repaso de su noche en los Goya. "Muy contenta, muy feliz", repetía sin borrar el gesto de satisfacción tras una gala que definió como "emocionante" y "espectacular". Eso sí, confesó que apenas pudo disfrutarla desde fuera, ya que pasó bastante tiempo en el camerino, después de una jornada intensa: "Hicimos un día muy largo de mucho viaje", y es que por la mañana, de ese mismo día, recogió la Medalla de Andalucía en Sevilla.
Su actuación fue uno de los momentos más comentados de la noche y ella agradeció los halagos. Entre prisas y encuentros, la artista reconoció que todo ocurrió a gran velocidad. "Fue como muy rápido, porque íbamos todos de un lado para otro", explicó.
Sin embargo, más allá de su paso por el escenario, las preguntas se centraron en la ausencia de su novio, Óscar Casas. El actor no acudió a la gala. Ana ha respondido de manera clara al asunto. "No pudo ir, ya está", afirmó, evitando profundizar en los motivos.
Ante la insistencia de la prensa, diciendo que también se le echaba de menos ahí, la cantante cortó de raíz cualquier posible especulación o rumor. "No preguntéis cosas ni deis cábalas que no son. Todo estupendo", zanjó, dejando claro que no había ningún misterio detrás.
Más Celebrities
- Jaydy Michel, sobre los rumores de relación ente Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: "No importa con quién esté"
- Nieves Álvarez responde enamorada sobre su boda con Bill Saad: "A esta edad como para perder el tiempo"
- Rosanna Zanetti revela en los Goya el duro momento que vive David Bisbal tras la muerte de su padre
Finalmente Ana Mena, pese a las preguntas, prefiere mantener su vida personal lejos del foco. Una reaparición breve, pero suficiente para confirmar que, al menos de cara al público, todo marcha viento en popa.
Publicidad