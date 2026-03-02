Con una gran sonrisa y atendiendo con amabilidad a la prensa, Ana Mena ha hecho un repaso de su noche en los Goya. "Muy contenta, muy feliz", repetía sin borrar el gesto de satisfacción tras una gala que definió como "emocionante" y "espectacular". Eso sí, confesó que apenas pudo disfrutarla desde fuera, ya que pasó bastante tiempo en el camerino, después de una jornada intensa: "Hicimos un día muy largo de mucho viaje", y es que por la mañana, de ese mismo día, recogió la Medalla de Andalucía en Sevilla.

Ana Mena, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Su actuación fue uno de los momentos más comentados de la noche y ella agradeció los halagos. Entre prisas y encuentros, la artista reconoció que todo ocurrió a gran velocidad. "Fue como muy rápido, porque íbamos todos de un lado para otro", explicó.

Ana Mena respondiendo a la prensa | Gtres

Sin embargo, más allá de su paso por el escenario, las preguntas se centraron en la ausencia de su novio, Óscar Casas. El actor no acudió a la gala. Ana ha respondido de manera clara al asunto. "No pudo ir, ya está", afirmó, evitando profundizar en los motivos.

Ante la insistencia de la prensa, diciendo que también se le echaba de menos ahí, la cantante cortó de raíz cualquier posible especulación o rumor. "No preguntéis cosas ni deis cábalas que no son. Todo estupendo", zanjó, dejando claro que no había ningún misterio detrás.

Ana Mena y Óscar Casas | Gtres

Finalmente Ana Mena, pese a las preguntas, prefiere mantener su vida personal lejos del foco. Una reaparición breve, pero suficiente para confirmar que, al menos de cara al público, todo marcha viento en popa.