Ana Boyer y Fernando Verdasco se encuentran en Doha (Catar) junto a sus tres hijos debido a un protocolo de seguridad que ha provocado la cancelación de vuelos y restricciones en el espacio aéreo. A pesar de no poder regresar a España cuando les gustaría, la pareja y los niños están bien y a salvo, según han confirmado ellos mismos y la propia familia.

Ha sido la hermana de Fernando, Sara Verdasco, quien ha hablado sobre cómo lo están llevando desde España, asegurando que viven estos momentos "con preocupación" y que, de hecho, "estamos más nerviosos nosotros que ellos". La familia explica que, aunque la situación es delicada en la región, la prioridad es la seguridad de su hermano, Ana y los tresniños y sobre todo el mantenerse unidos desde la distancia.

Sara Verdasco ante los micrófonos | Gtres

Los pequeños tampoco están asistiendo al colegio en Doha, por lo que deben permanecer en el hogar. Sara reconoce que lo más seguro es que estén en casa "con lo que puedan necesitar" y que, pese al encierro obligado, todo se está gestionando con calma.

Además, la comunicación con la familia en España se ha intensificado aún más debudo a la situación: "Hablamos tres o cuatro veces por videollamada" para comprobar que todo esté bien y aliviar los nervios de todos.

Ana Boyer y Fernando Verdasco | Gtres

Sobre cómo lo están viviendo los niños, Sara confiesa que al principio pensaban que los fuegos que veían desde casa eran "artificiales" como los que hay en fiestas, pero que poco a poco se van dando cuenta de la realidad, especialmente Miguel, el mayor. Por ahora, la familia prioriza el bienestar y la tranquilidad, a la espera de que se normalice la situación y puedan regresar a España sin contratiempos.