La vida sentimental de Victoria Federica ha vuelto a situarse en el foco mediático. Tras sus últimas apariciones públicas junto a su nueva pareja, ha despertado una gran curiosidad, y algunas de sus amigas más cercanas ya han comenzado a pronunciarse sobre esta nueva etapa. Una de ellas ha sido María G. de Jaime, que fue preguntada por los medios durante un evento.

María de Jaime | Gtres

"La verdad está guapísima, muy feliz", comentó la influencer cuando le preguntaron por Victoria Federica y por las imágenes que han salido de ella disfrutando de unos días en en la semana de la moda en París junto a su nuevo novio, Jorge Navalpotro.

Ante las preguntas sobre si ya conocía al novio, María de Jaime respondió sincera con una sonrisa. "Yo creo que cuando estás feliz se nota, ¿no? Entonces, ella yo la veo que está muy contenta y ojalá que siga muy contenta".

María de Jaime con la prensa | Europa Press

Las imágenes de la sobrina del Rey junto a su nueva pareja han generado numerosos comentarios en redes y en la prensa, donde se ha destacado la complicidad entre ambos durante su escapada a la capital francesa.

Sobre Jorge, María G. de Jaime también tuvo palabras cariñosas: "Es buenísimo, es buenísimo. Esperemos que lo disfrute", dejando entrever que la relación cuenta con apoyo del entorno de Victoria Federica.

María de Jaime posando en el photocall | Gtres

Por ahora, Victoria Federica se mantiene discreta sobre su vida sentimental, aunque sus últimas apariciones dejan ver que está pasando un momento muy feliz.