NUEVO AMOR A LA VISTA
María G. de Jaime, tras las fotos que confirman la nueva relación de Victoria Federica: "Esperemos que lo disfrute"
La nueva relación de Victoria Federica sigue despertando interés. Durante un evento reciente, María G. de Jaime ha sido preguntada por el nuevo novio de su amiga y no ha dudado en dedicarle unas palabras a ella y a su pareja dejando claro que la ve muy feliz.
Publicidad
La vida sentimental de Victoria Federica ha vuelto a situarse en el foco mediático. Tras sus últimas apariciones públicas junto a su nueva pareja, ha despertado una gran curiosidad, y algunas de sus amigas más cercanas ya han comenzado a pronunciarse sobre esta nueva etapa. Una de ellas ha sido María G. de Jaime, que fue preguntada por los medios durante un evento.
"La verdad está guapísima, muy feliz", comentó la influencer cuando le preguntaron por Victoria Federica y por las imágenes que han salido de ella disfrutando de unos días en en la semana de la moda en París junto a su nuevo novio, Jorge Navalpotro.
Ante las preguntas sobre si ya conocía al novio, María de Jaime respondió sincera con una sonrisa. "Yo creo que cuando estás feliz se nota, ¿no? Entonces, ella yo la veo que está muy contenta y ojalá que siga muy contenta".
Las imágenes de la sobrina del Rey junto a su nueva pareja han generado numerosos comentarios en redes y en la prensa, donde se ha destacado la complicidad entre ambos durante su escapada a la capital francesa.
Sobre Jorge, María G. de Jaime también tuvo palabras cariñosas: "Es buenísimo, es buenísimo. Esperemos que lo disfrute", dejando entrever que la relación cuenta con apoyo del entorno de Victoria Federica.
Más Celebrities
- Margarita de Borbón cumple 87 años: el diagnóstico de ceguera, su gran amor y su vida en Madrid
- "Ella ha sido la que ha puesto la barrera": Lucía Pombo se pronuncia sobre el conflicto familiar con su prima Blanca
- El inesperado gesto de Álvaro Morata con Alice Campello en su cumpleaños tras su ruptura
Por ahora, Victoria Federica se mantiene discreta sobre su vida sentimental, aunque sus últimas apariciones dejan ver que está pasando un momento muy feliz.
Publicidad