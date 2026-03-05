Son muchas los rostros conocidos, amigos y personas en general aún consternadas por el fallecimiento de Fernando Ónega.

En redes sociales, siguen llegando mensajes de apoyo, ánimo y condolencias a su familia, pero también hay quien escribe mensajes directamente en honor al periodista, para honrar su memoria y recordar lo que fue y lo que dio al país. En esta ocasión, el cantante Julio Iglesias, ha querido dedicarle unas emotivas palabras de despedida, donde reconoce sentirse aliviado por haber hablado con el comunicador en los últimos 30 días.

Julio Iglesias despidiendo a Fernando Ónega | Instagram

La carta empieza con un "Qué tristeza en el alma" tras haber conocido la devastadora noticia de su muerte, consolándose en haber podido hablar con él en los últimos días y dejando ver que Ónega fue excepcional, halagando su "grandísima trayectoria" y "sentimientos".

El cantante se abre en canal y confiesa que, pese a las dificultades para comunicarsecon él, llegó a insistir varias veces haciendo hasta cuatro llamadassin obtener respuesta. Pero no se rindió bajo ningún concepto y esperó a que llegase Ángela Rodrigo, su gran compañera desde que se casaron en 2000, para volver a intentarlo y, finalmente, hablar con él.

Julio Iglesias en una imagen de archivo | Europa Press

El artista buscaba darle ánimos a su amigo para que pudiese recuperarse lo antes posible. A ambos les unía una amistad duradera, de años, más allá de un simple trato profesional. Principalmente se sabe que han protagonizado varias entrevistas juntos y apariciones públicas, pero la carta que ha escrito para Fernando derrocha un cariño muy especial e incondicional, Iglesias habla de Ónega con un tono íntimo y de lo más personal, además es el padrino de su tercer hijo, el pequeño Fernando Ónega, lo que implica una relación cercana, de confianza y casi familiar.

