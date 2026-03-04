Cortes de pelo en tendencia para primavera: mucho volumen, melenas escaladas y bobs

El sol y el buen tiempo está llegando a todas las ciudades españolas, una señal clara de que la primavera está a la vuelta de la esquina. Una de las estaciones del año favorita por la gran mayoría, ya que no hace frío ni tampoco calor, los días empiezan a ser más largos y los outfits empiezan a ser más divertidos y pensados para lucir.

Pero no se queda solamente ahí, y es que, al igual que las temporadas de ropa de primavera son alegres, con aires nuevos y sofisticadas, hay algo que en primavera también suele dar un vuelco: el pelo.

Y es que el buen tiempo no solo nos hace cambiar de ánimo, sino también de pelo. La primavera es la estación perfecta para dar un giro a nuestra imagen, y es por eso que, en este artículo, te presentamos los cortes de pelo que ya empiezan a estar en tendencia con la llegada del sol y el calor.

Pamela Anderson | Gtres

Flowing midi

El primer corte de pelo tendencia para esta primavera es el flowing midi, también conocido como long bob. Se trata de un corte por encima del pecho que se acostumbra a llevar liso o con ondas suavizadas.

Hailey Bieber | Gtres

En este peinado se prioriza la naturalidad del pelo, con un cabello sano, brillante y un movimiento limpio y real, acorde con el aire natural que le caracteriza. Favorece a diversos tipos de rostro y se adapta, con facilidad, al estilo de cada una.

Los bobs

Al igual que a principio de año, los cortes bob son la total sensación del 2026. Para esta temporada de primavera que está a punto de llegar, se le suman a los clásicos unas cuantas novedades. Hacemos un repaso por todos ellos:

Clavicut: Se trata de un bob algo más largo del clásico, que llega, concretamente, hasta la altura de la clavícula, aportando equilibrio y permitiendo llevar ondas o recogidos.

Dulceida | Gtres

Laser Line Bob: Es un corte recto y preciso, con un brillo extraordinario, donde el cabello es el protagonista del minimalismo de la imagen del rostro.

Maria Olympia de Grecia | Gtres

Silk Bob: Este otro corte es muy parecido al anterior, el Laser Line Bob, pero la principal diferencia está en que se lleva detrás de la oreja, siendo uno de los peinados más fáciles de mantener.

Jackie Apostel | Gtres

Soft Box Bob: Cuenta con una base limpia pero se incorporan algunas capas casi invisibles que aportan un movimiento más amplio sin llegar a perder la estructura clásica del bob tradicional.

Selena Gomez | Gtres

Tuft Bob: Este corte está a medio camino entre un mullet y un bob clásico, que añade textura y cuerpo a la melena.

Lily Collins | Gtres

French Bob: Se trata de una opción más suave y romántica que se caracteriza por unas puntas desfiladas y un flequillo que recoge el rostro de una forma chic.

Pamela Anderson | Gtres

Butterfly

El corte butterfly ya lo hemos visto en otras ocasiones: se trata de una melena larga y escalada de forma gradual, que aporta mucha naturalidad, volumen y dinamismo.

Sofia Vergara | Gtres

Además, también es una buena opción para añadir un flequillo, tanto tradicional como tipo cortina, ya que el volumen de la melena queda genial con un acabado que enmarque el rostro como es el flequillo.

Shaggy

Siguiendo en la misma línea de melena con volumen, escalada y con mucho movimiento, damos paso al corte shaggy, que es un poco más alocado que el anterior. Y es que estamos hablando de un corte desordenado y rebelde.

Suki Waterhouse | Gtres

Esta opción es ideal para pelos ondulados o rizados, aunque también quedaría bien en pelos más lisos si se le dedica una rutina diaria para ganar volumen. Sin lugar a dudas, esta es tu opción si tienes un aire entre moderno contemporáneo y rockero.

Curve cut

Este último peinado está caracterizado por las capas que caen a lo largo del rostro en forma de C, como una curva, de ahí el nombre. Es una opción muy femenina, natural, favorecedora y de las más suaves que hemos visto en este recopilatorio.

Sydney Sweeney | Gtres

Además, se trata de un corte en tendencia que favorece a todo tipo de rostros y a todo tipo de larguras, tanto midis como más largas. Y, a pesar de que en melenas un poco onduladas quede mejor, es cierto que sienta bien a todo tipo de melenas.