Carmen Lomanaprotagonizó uno de los momentos más comentados de la inauguración de ARCOmadrid. La socialité acudió a la feria de arte contemporáneo como otros años y con su habitual entusiasmo, pero la tarde le tenía preparada una pequeña escena de "tierra, trágame". Al ver pasar a los reyes Felipe VI y Letizia, Lomana intentó acercarse para saludarlos personalmente, un gesto de lo más inocente y con intenciones amables.

Sin embargo, el estricto protocolo y la seguridad frenaron el intento antes de que pudiera llegar hasta los monarcas. La empresaria se quedó a tan sólo unos pasos de lograrlo, pero, terminó protagonizando un momento un poco incómodo (o eso parecía). Aunque la situación duró apenas unos segundos, bastó para que las cámaras la convirtieran en una anécdota.

Ha sido la propia colaboradora quien ha querido dejar las cosas claras con total tranquilidad, evitando cualquier polémica. Según contó, "Me ha llamado el que lleva protocolo y me ha dicho: "Te ha visto la reina, que quiere saludarte"". Un gesto que Lomana calificó de "detallazo", y que le hizo mucha ilusión por el especial cariño que siempre ha mostrado hacia la reina Letizia.

Carmen Lomana ante los micrófonos en la feria de arte contemporáneo | Europa Press

Además, explicó ante los micrófonos cómo se produjo el encuentro: "Ha salido del stand y me ha venido a saludar". Y no sólo eso, la socialité confesó que también se mostróencantada con el gesto del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de quien se declara fan total.

Por otro lado, la socialité comentó que había coincidido con Cósima Ramírez,hija de Agatha Ruiz de la Prada, a quién quiere mucho. A pesar de las diferencias que tiene con la diseñadora, la socialité no dudó en confesar que no tiene ningún tipo de problema con ella y aunque de momento no han coincidido oficialmente, Carmen dejó la puerta abierta con total naturalidad: "¿Por qué no?" mostrando su simpatía y buen humor de siempre.