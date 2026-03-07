Isabel Preysler y Tamara Falcó, los grandes apoyos de Íñigo Onieva en la inauguración de su exclusivo club privado

Tras meses de incansable trabajo, y de candidatos postulando para convertirse en miembros del nuevo club privado de la capital, Vega ha abierto sus puertas e Íñigo Onieva ya puede presumir de ser el nuevo empresario de estos selectos puntos de encuentro que cada vez se están poniendo más de moda en todos los puntos del mundo. Y Madrid no iba a ser menos.

Íñigo Onieva en la inauguración de Vega | Gtres

Por eso en la noche de la inauguración este club situación en la milla de oro de la capital no podía contar con otras madrinas de excepción que no fueran Isabel Preysler y Tamara Falcó. Todo a la altura de las circunstancias. Etiqueta, protocolo, y por supuesto, una larga lista de invitados que ya han dado buena muestra de lo que se puede esperar de los miembros del nuevo negocio de Onieva, que garantiza, entre otras cosas, privacidad y buena gastronomía.

Isabel Presyler y Tamara Falcó en la inauguración de Vega | Gtres

No hay nada como la familia unida y una vez más, los Preysler y los Onieva han confirmado que son una piña en días tan importantes como éste. Por eso Íñigo ha estado arropado, además de por sus padres y su hermano Jaime, por la familia de Tamara casi al completo. Manolo y Xandra Falcó; Álvaro Preysler, ejerciendo ya de soltero o Álvaro Falcó con una Isabelle Junot a punto de dar a luz por segunda vez, han lucido sus mejores y no han dudado en apoyar al marido de Tamara en esta noche tan importante profesionalmente para él.

Álvaro Falcó e Isabelle Junot | Gtres

Pero además el desfile de rostros conocidos ha sido incesante. Por allí han pasado desde la actriz Cristina Castaño hasta Mónica Pont, pasando por Enrique Solís; el empresario Kike Sarasola y su marido, Carlos Marrero; Carolina Herrera con su pareja; compañeros de Tamara del programa El Hormiguero como Pablo Motos, Juan del Val y Jorge Ventosa, o Alonso Aznar con su mujer Renata Collado.