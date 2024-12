Mar Flores confirma el nacimiento de su nieto Carlo, hijo de Carlo Constanzia y Alejandra Rubio: "Está el bebé sano y la mamá está bien"

¡El hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio ya ha nacido! Aunque la pareja aún no ha confirmado oficialmente la noticia, el bebé ya ha llegado al mundo. Desde el jueves 5 de diciembre, la influencer se encontraba ingresada en el Hospital Fundación Jiménez Díaz para un parto programado, y durante la tarde de ayer y la madrugada de hoy, el bebé habría nacido sin complicaciones, tal como se esperaba.

Mar Flores, madre de Carlo Costanzia y una de las primeras en visitar a la pareja en el hospital, ha sido la encargada de dar algunos detalles sobre el feliz acontecimiento. Tras su visita esta mañana, la modelo ha expresado su emoción al ver a su nieto y ha tranquilizado a los medios: "Estoy muy emocionada, están muy felices y os agradezco el interés. El bebé está sano y la mamá está bien, todo está bien, gracias".

Visiblemente emocionada, Mar ha añadido que este es un día muy especial para ella, pero ha preferido no entrar en detalles sobre el parto, evitando revelar si fue natural o por cesárea: "No tengo nada que contar. Eso no forma parte de mi".

La madre de Carlo Costanzia tampoco ha querido confirmar si ha coincidido con otros miembros de la familia durante su visita al hospital, manteniendo la discreción sobre los detalles privados del momento.

Momentos más tarde, la modelo ha vuelto a confesar que se encuentra "muy bien, muy emocionada". Además, aseguraba que: "Todo, la verdad, el bebé está bien, la mamá está bien. Es un momento muy especial, muy felices".

Finalmente, Mar Flores ha confirmado definitivamente que el nombre del pequeño es Carlo, tal y como su madre desveló hace tan solo unos días: "Carlo, Carlo, sí, sí".