Laura Matamoros descarta una reconciliación con Antonio Revilla tras los rumores con Hiba Abouk: "Yo soy feliz"

La historia de amor entre Laura Matamoros y Antonio Revilla llegó a su fin, y esta vez parece definitivo. Sin embargo, fue a principios de octubre cuando la influencer confirmó la separación, poco después de que salieran a la luz rumores sobre una nueva relación de Revilla con la actriz Hiba Abouk.

La semana pasada, unas imágenes de Revilla y Abouk juntos en el cine dieron pie a la confirmación del romance. Tras enterarse de esta nueva relación, Laura Matamoros se mostró afectada. Según declaraciones de su padre, Kiko Matamoros, la influencer había estado junto a Revilla a principios de la semana pasada, sin conocer todavía su reciente acercamiento con la actriz.

El viernes, en la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2024, Laura confirmó a la prensa que no hay posibilidad de retomar la relación. La hija de Kiko Matamoros expresó a los micrófonos de Europa Press que Antonio ya no forma parte de su felicidad, ni llena su corazón: "Ya no, ya no". Sin embargo, a pesar de esta rotunda respuesta, afirmó que se siente "feliz".

Laura Matamoros en LOS40 Music Awards | Gtres

Horas después, en su cuenta de Instagram compartió un mensaje que parecía dirigido a Revilla: un video con un efecto de cuernos y la canción El Venao, acompañado de la frase "no hay mucho más que añadir".

A pesar del momento personal difícil que atraviesa, Laura aprovechó la gala para centrarse en su carrera y comentó estar "muy nerviosa" y "orgullosa" por su debut como presentadora de un premio en el evento.