Laura Matamoros, muy sincera: su difícil año, si sigue viviendo su hermano Diego con ella, si está enamorada…

Laura Matamoros ha empezado el 2025 con nuevos propósitos y con una actividad más baja en redes sociales. Y es que, como ella misma ha confesado, se está centrando en sí misma, en el deporte y en mostrar aquellos aspectos de su vida más personal que quiere mostrar.

Por eso, durante estas semanas, la influencer ha recibido bastantes preguntas que ahora ha querido responder con un vídeo muy original y algo de misterio… ¿Está de nuevo enamorada? ¿Sigue viviendo su hermano, Diego Matamoros con ella?

Mientras se prepara el desayuno en la cocina de su casa y con la naturalidad que le caracteriza, Laura ha respondido a algunas de las cuestiones más preguntas sobre su intimidad.

¿Su hermano vive con ella?

Cabe recordar que después de haber roto su relación sentimental con Marta Riumbau, siguieron viviendo juntos hasta hace apenas un mes, cuando la influencer lo confirmó en sus redes sociales.

También se ha visto por Instagram que pasaba algunos días en casa de su hermana con sus sobrinos; algo que suscitó el interés de sus seguidores, que se preguntaron cuál era realmente su hogar.

Diego Matamoros con sus sobrinos en casa de su hermana Laura | Instagram

"Diego vive ya en su casa. Lógicamente estuvo un tiempo aquí viviendo, pero ya no", ha respondido con una sonrisa. De momento, su hermano no ha compartido nada de su nuevo hogar en redes sociales, aunque ahora sus seguidores están ansiosos por conocer ese rincón y su decoración.

Su vida personal y amorosa

¿Cómo estás? Es una pregunta que los seguidores de los influencers no suelen hacer a las personas que siguen y que Laura ha agradecido. "Qué gran pregunta. ¿Puede ser que un poco desmotivada de la vida en general?", ha respondido con cierta tristeza.

Vinculada a esta pregunta, otro usuario se ha preocupado por su ausencia en redes: "Estoy enfocándome más en mí y sí es verdad que me he pensado muy mucho el qué mostrar de mí".

En este momento, Laura ha creado inevitablemente un misterio alrededor de su vida: "Ha habido unos cuantos sucesos, vamos a decirlo como sucesos, en este último año que me han hecho como ser un poco más retraída en este aspecto".

Cabe recordar que en 2024, Laura compartió que estaba de nuevo enamorada de Antonio Revilla, pero tres meses más tarde dejaron de compartir muestras de su amor en las redes sociales.

Fue entonces cuando se rumoreó que habían roto su relación y en noviembre, Hiba confirmó a golpe de foto que estaba enamorada del ex de Laura. Una decepción amorosa tras la que decidió mostrar menos su vida sentimental públicamente.

Y ahora, ¿está enamorada de nuevo? Laura, discreta pero con una sonrisa, no ha querido responder esa pregunta, dejando en el aire si estaría conociendo a alguien. "El yogurt está buenísimo… No compro mucho en Mercadona, pero esto me está salvando de los botes de cacahuete, buenísimo", ha respondido sonrojada en un intento de cambiar de tema antes de dar por finalizado el vídeo.

El deporte, su mayor aliado

Otra de las cuestiones más preguntadas ha sido su relación con el deporte; algo que se intensificó tras romper definitivamente con Benji Aparicio: "Tras la ruptura con el padre de mis hijos, me vino súper bien el deporte y conocer mi cuerpo y mi estado mental. Encontré en el deporte mi aliado perfecto para estar fenomenal".

Y, aunque ha decidido no subir a redes cada día que hace deporte y estar menos activa en Instagram, sigue siendo su vía de escape para estar bien física y mentalmente.