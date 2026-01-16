Isabelle Junot hace un "brindis por el mejor padre" una semana después de su fallecimiento

Isabelle Junot atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La empresaria, influencer y mujer de Álvaro Falcó ha querido compartir con sus seguidores el dolor por la pérdida de su padre, Philippe Junot, fallecido hace una semana.

Hija de Philippe Junot y de la exmodelo danesa Nina Wendelboe-Larsen, Isabelle creció en un entorno mediático, aunque siempre ha destacado por mantener un perfil cercano y natural.

En los últimos años se ha consolidado como una figura habitual en la crónica social española, especialmente desde su matrimonio con Álvaro Falcó, marqués de Cubas. A pesar de la exposición pública, Isabelle ha sabido preservar su intimidad y la de su familia, algo que ha quedado reflejado también en este mensaje tan personal.

Su padre, Philippe Junot, fue un empresario francés que, más allá de los titulares y de su pasado vinculado a la realeza europea, para Isabelle fue, ante todo, un padre presente, cariñoso y lleno de sentido del humor.

Así lo demuestra el texto que ha compartido una semana después de su fallecimiento, acompañado de vídeos y fotografías familiares que nos muestran momentos cotidianos y felices junto a él.

Sus palabras

A través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram, Isabelle ha rendido homenaje al hombre que marcó profundamente su vida, tanto a nivel personal como familiar, su padre.

Junot comienza su mensaje con una frase que resume el papel que tuvo en su vida: "¡Brindis por el mejor padre, amigo, abuelo, hermano y exmarido!". Desde el primer momento, la empresaria pone el acento en la cercanía y el vínculo emocional que los unía.

Philippe Junot y la exmodelo danesa Nina Wendelboe-Larsen | Gtres

En su recuerdo, Philippe Junot aparece como una figura alegre, generosa y siempre dispuesta a hacer reír a los demás. Isabelle escribe: "Por los incontables ataques de risa y abrazos. Él fue realmente el mejor. Era el hombre más divertido de la habitación".

Una dedicatoria que no se trata solo de una despedida, sino de un agradecimiento por todo lo vivido juntos, recordándolo como alguien capaz de iluminar cualquier espacio con su presencia.

Philippe Junot e Isabelle Junot | Gtres

Los mejores consejos

En otro fragmento del texto, Isabelle destaca el lado más humano y protector de su padre: "Siempre daba los mejores consejos. Él apreciaba a su familia y amigos tan cariñosamente. Nunca jamás se quejó".

También recuerda gestos cotidianos que para ella lo significaban todo: "Recuerdo cómo nos llamaba cada día si él no estaba físicamente con nosotros y cómo no dudaba ni un segundo en darme su plato si prefería lo que él pedía". Son detalles pequeños que, con el paso del tiempo, se convierten en los más valiosos.

Philippe Junot e Isabelle Junot | Gtres

Su positividad

El texto sigue con una reflexión sobre la actitud vital de Philippe Junot: "Qué positivo fue siempre, cómo nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. ¡Y qué gran bailarín era también!". Isabelle lo recuerda no solo como un padre ejemplar, sino como alguien que sabía disfrutar de la vida.

Junot, además, ha agradecido el cariño recibido por sus seguidores tras la noticia de su fallecimiento: "Aprovecho para daros las gracias de todo corazón una vez más, a todos por vuestros mensajes, llamadas y palabras tan, tan bonitas. Qué ilusión saber lo querido que era", concluye.

Philippe Junot, Isabelle Junot y Álvaro Falcó | Gtres

Un mensaje lleno de amor, nostalgia y gratitud con el que Isabelle Junot no solo honra la memoria de su padre, sino que también muestra su lado más humano en uno de los momentos más delicados de su vida.