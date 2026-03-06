Lo que empezó como un desacuerdo familiar ha terminado convirtiéndose en una brecha difícil de cerrar. El conflicto entre las distintas partes de la familia Pombo vuelve a estar en el foco después de que Lucía Pombo hablase sin tapujos sobre la relación con su prima Blanca.

Todo se remonta a cuando Vituco Pombo, conocido cariñosamente como "Papín", y su hermano, padre de Blanca Pombo, comenzaron a plantearse quién se quedaría con el negociofamiliar. Se trata del restaurante Camino, un proyecto que con los años ha crecido notablemente y que también se ha visto impulsado por la popularidad de parte de la familia en redes sociales. Finalmente, fue Papín quien terminó al frente del restaurante. Una decisión que, según ha trascendido, provocó una ruptura definitiva entre ambas partes de la familia. Desde entonces, el padre de Blanca y la propia Blanca habrían decidido cortar la relación.

Durante años, María, Marta y Lucía Pombo han intentado que este conflicto entre los adultos no afectara a la relación entre los primos. Sin embargo, el esfuerzo no habría dado los resultados esperados. De hecho, la propia Marta ha reconocido en más de una ocasión: "Cuando lo intentas, lo intentas, estás ahí, mandas mensajes y no hay contestación… al final el sentimiento se acaba muriendo".

María, Marta y Lucía Pombo ante las cámaras | Gtres

Esta vez ha sido la mayor de las hermanas quien ha vuelto a pronunciarse. Lucía habló con la prensa durante la gala benéfica Noche por los Sueños, donde protagonizó un momento inesperado al descubrir que su prima Blanca también se encontraba en el mismo evento.

Lejos de alimentar la polémica, Lucía reaccionó con elegancia: "Pues nada, que dé apoyo a un evento tan bonito y que disfrute todo lo que pueda". Sin embargo, al ser preguntada sobre si mantienen algún tipo de relación o si ha habido un acercamiento reciente, la influencer fue clara: "No hay actitud. Directamente porque ella es la que ha puesto una barrera".

Lucía Pombo y Álvaro López en una gala benéfica | Gtres

Tras hacerse más público el conflicto familiar, muchos se preguntan si existe alguna posibilidad de reconciliación. Pero, por ahora, parece complicado.

Lucía también quiso dejar claro que esta situación no depende de ella: "Esa decisión ha sido de ellos. A mí me hubiese encantado que todo se hubiese mantenido al margen". La influencer, de 36 años, reconoce que quizá la edad le hace ver las cosas desde otra perspectiva más madura. En su momento intentó mediar entre ambas partes, aunque sin éxito. Y cuando le preguntaron si estaría dispuesta a volver a intentarlo, su respuesta fue rotunda: "Creo que no es mi deber".