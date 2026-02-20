Íñigo Onieva, tras el reciente 76 cumpleaños de su suegra, Isabel Preysler: "Que nos cuente su secreto"

Aunque la relación de Íñigo Onieva con su suegra, Isabel Preysler, siempre ha sido cuestionada —especialmente por todo el revuelo mediático que se generó cuando fue pillado siendo infiel a Tamara Falcó—, hace unos meses, cuando la conocida como reina de corazones presentó su libro de memorias, Mi verdadera historia, hizo unas declaraciones públicas sobre su yerno que dejaron constancia del cariño que le tiene, refiriéndose a él como: "Un hijo más".

Isabel Preysler, Íñigo Onieva y Tamara Falcó | Gtres

Unas palabras cargadas de cariño que Íñigo agradecía poco después públicamente: "Fue muy emocionante escucharlo, la verdad. Así lo hemos vivido siempre en casa, pero escucharlo públicamente... se lo agradecí porque me parece muy bonito, la verdad".

Y ahora, con motivo del 76 cumpleaños de la socialité, Íñigo Onieva ha contado a la prensa cuál es su deseo para su suegra: "¡Que cumpla muchos más!". "Que nos cuente su secreto", añadía entre risas a los micrófonos de Europa Press cuando los reporteros le preguntaban en una calle de Madrid, donde fue grabado.

Íñigo Onieva atendiendo a la prensa | Europa Press

Sobre lo que el empresario no ha querido pronunciarse es sobre los supuestos rumores de números rojos que salpican a una de las empresas de su mujer.