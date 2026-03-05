Úrsula Corberó y Chino Darín atraviesan una de las etapas más felices de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, Dante. Ahora, la pareja ha compartido unas imágenes inéditas tomadas poco antes del parto, un posado íntimo que ha llamado la atención de sus seguidores.

Las fotografías, realizadas por el fotógrafo Gorka Postigo, muestran a la actriz catalana y al actor argentino en un momento relajado y muy personal. En ellas aparecen tumbados y sentados sobre una cama, posando con complicidad y dejando ver lo avanzado que estaba el embarazo al tomarse las fotos.

La sesión refleja la conexión de la pareja antes de convertirse en familia de tres. Junto a las imágenes, la actriz acompañó la publicación con este mensaje: "Antes de ser tres".

Las fotografías no tardaron en hacerse virales entre los millones de seguidores de la actriz, que llenaron la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja, además de superar el millón de likes en tiempo récord.

Úrsula Corberó y Chino Darín | Gtres

Su historia de amor se remonta a 2016, cuando se conocieron durante el rodaje de la serie La embajada. Desde entonces se enamoraron y casi una década después, han dado un paso más con la llegada de su primer hijo en común.

Estas imágenes, hechas poco antes del nacimiento, se han convertido ahora en un recuerdo muy especial de una etapa que marcó un antes y un después en la vida de la pareja. Un posado íntimo que muestra el lado más personal de dos de los actores.