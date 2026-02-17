Desde hace semanas los focos apuntan a un nuevo romance que promete dar que hablar.. Dora Postigo, sobrina de Miguel Bosé, y Nicolás Martos, nieto de Raphael, han despertado los rumores de amor y, poco a poco, estos parecen hacerse realidad. La atención mediática sobre ellos es inevitable: dos apellidos muy conocidos que están unidos por la curiosidad de los fans y la prensa.

Dora Postigo y Nicolás Martos ante los micrófonos | Gtres

Aunque Nicolás siempre ha preferido mantener un perfil discreto, centrado en sus proyectos y en su arte, su apellido hace imposible pasar desapercibido. Cada gesto suyo se analiza, y su reciente aparición con Dora no ha sido la excepción. Esta es, de hecho, la primera vez que se les ve juntos públicamente, dejando abierto un abanico de comentarios y especulaciones entre los medios y sus seguidores.

El encuentro tuvo lugar cuando ambos llegaban a la estación de tren tras pasar unos días fuera con motivo del Benidorm Fest. Dora se detuvo brevemente ante los micrófonos para hablar de su música y su nuevo disco, mientras en el plano sentimentalprefirió guardar silencio. Nicolás, fiel a su estilo, siguió adelante sin pronunciar palabra, manteniendo esa discreción que le define.

Cuando los reporteros comenzaron a preguntarles sobre la unión entre familias, el peso de sus apellidos, si habían conocido ya a los respectivos familiares, el apoyo de Nicolás a Dora en sus últimas actuaciones o simplemente cómo estaban, ambos se limitaron a mirar hacia adelante y no contestar. Ni una palabra, ni siquiera un gesto, por lo que ambos dejaron claro que, por ahora, el misterio de si mantienen una relación o no, seguirá ahí.