ANA BOYER Y FERNANDO VERDASCO VOLVERÁN A SER PADRES
Isabel Preysler, emocionada con la futura llegada de su nieto número 11
La familia Preysler cerró 2025 con doble felicidad: Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron padres de su cuarto hijo y Ana Boyer anunció que espera otro bebé con Fernando Verdasco. Isabel Preysler, emocionada, se prepara para convertirse en abuela por undécima vez.
La familia Preysler cerraba 2025 de la mejor manera. Mientras Enrique Iglesias y Anna Kournikova daban la bienvenida a su cuarto hijo, la hermana pequeña del cantante, Ana Boyer, anunciaba que esperaba su cuarto hijo junto a su marido, Fernando Verdasco. Una feliz noticia que la hija menor de Isabel Preysler y el tenista hicieron pública a principios de diciembre a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!
Antes de la llegada de la Navidad, Isabel Preysler era grabada por las cámaras a la salida de una clínica estética y la socialité, conocida como la reina de corazones, confesaba lo emocionada que estaba por convertirse de nuevo en abuela.
Isabel Preysler ya es abuela de diez nietos y, dentro de pocos meses, dará la bienvenida al undécimo. ¡Cómo crece la familia!
