Isabel Preysler, emocionada con la futura llegada de su nieto número 11

La familia Preysler cerraba 2025 de la mejor manera. Mientras Enrique Iglesias y Anna Kournikova daban la bienvenida a su cuarto hijo, la hermana pequeña del cantante, Ana Boyer, anunciaba que esperaba su cuarto hijo junto a su marido, Fernando Verdasco. Una feliz noticia que la hija menor de Isabel Preysler y el tenista hicieron pública a principios de diciembre a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!

Ana Boyer, Isabel Preysler y Fernando Verdasco | Gtres

Antes de la llegada de la Navidad, Isabel Preysler era grabada por las cámaras a la salida de una clínica estética y la socialité, conocida como la reina de corazones, confesaba lo emocionada que estaba por convertirse de nuevo en abuela.

Isabel Preysler, a la salida de una clínica en Madrid | Gtres

Isabel Preysler ya es abuela de diez nietos y, dentro de pocos meses, dará la bienvenida al undécimo. ¡Cómo crece la familia!