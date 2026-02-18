¿Por qué llaman a Isabel Preysler la "reina de corazones"? Un repaso por todos sus matrimonios

Hoy, día 18 de febrero, es el cumpleaños de Isabel Preysler, una de las celebridades más icónicas y conocidas de nuestro país. La socialité celebra sus 76 años, aunque la gente piensa que hace uno menos, hecho que desmintió en sus memorias, donde también admite no haberlo hecho antes porque le hizo ilusión que se creyera que tenía un año menos.

Preysler es especialmente conocida por sus emblemáticos romances, destacando cuatro relaciones muy largas que la coronan como la reina de los corazones. Con ello, la celebridad ha pasado más tiempo en pareja que soltera.

A continuación, vamos a hacer un pequeño repaso de las historias de amor más significativas y simbólicas de Isabel Preysler, quien ya lleva más de tres años soltera según los conocimientos públicos: "Es la primera vez que lo he estado en mucho tiempo, desde los 18 o 19 años, estoy encantada", expresó la socialité poco después de su última ruptura.

Isabel Preysler | Gtres

Julio Iglesias

Su primera relación, su primer gran amor, fue la que mantuvo con el cantante Julio Iglesias, la más conocida por la prensa y los medios. La pareja se conoció en 1970, en una fiesta que organizó Tomás Terry.

Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

Por aquel entonces, Julio ya era una gran estrella musical, y tuvo un flechazo con Isabel: "Fue un toque de fascinación", dijo el cantante en una entrevista. Pero en esa fiesta no pasó nada más, ambos siguieron con su vida hasta que, al tiempo, Iglesias consiguió el teléfono de la joven, con quien pactó una primera cita.

Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

Así pues, esa cita hizo su efecto, ya que, en enero de 1971 contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en Toledo, en el municipio de Illescas. Fue una celebración del todo notoria, ya que, además de los centenares de fans que llegaron de toda España, la boda se retransmitió en directo en la televisión pública.

De esta relación nacieron los tres hijos mayores de Preysler: Chábeli, Julio José y Enrique. Tres personajes del todo conocidos. La mayor por ser presentadora de televisión, y los dos menores por convertirse en todas unas eminencias de la música.

Isabel Preysler y Julio Iglesias junto a sus tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique | Getty Images

Pero, finalmente, cuando el pequeño de la casa tan solo tenía tres años, Isabel Preysler y Julio Iglesias rompieron su relación, en 1978, tras siete años de matrimonio y tres hijos en común.

Marqués Carlos Falcó

Su segundo matrimonio fue con Carlos Falcó, el V marqués de Griñón y XII marqués de Castel-Moncayo. Se vieron por primera vez en la proyección de la película Fiebre del sábado noche, pero él, al acabar la sesión, se fue rápidamente a casa.

Poco después se reencontraron en una cena en que tenían amigos en común: "Cuando entré, vi la sorpresa en el rostro de Carlos, sonreímos divertidos por la coincidencia", explica Preysler en unas memorias.

Isabel Preysler y Carlos Falcó | Gtres

A raíz de ese día, se empezaron a ver más frecuentemente hasta que empezaron su propia historia de amor. En marzo de 1980 se casaron en Toledo, en la capilla de la ermita de Malpica de Tajo, donde él tenía sus bodegas.

A diferencia de su primera boda con Julio Iglesias, en esta solamente acudieron 20 personas al enlace, una boda mucho más íntima y reservada que la anterior.

Isabel Preysler y Carlos Falcó | Gtres

De su matrimonio nació, en noviembre de 1981, la conocida Tamara Falcó, quien, actualmente, además de ser la VI marquesa de Griñón también se dedica a las redes sociales.

Según Isabel ha contado en varias entrevistas este segundo matrimonio fue muy diferente al primero: "Mi matrimonio con Carlos fue totalmente opuesto al de Julio. Carlos es un hombre muy cosmopolita, liberal de verdad, yo podía ir a fiestas, bailar y divertirme... Julio más bien era un chico de derechas, conservador, celoso y posesivo. Carlos tiene otro tipo de carácter, otra mentalidad".

Isabel Preysler y Carlos Falcó con su recién nacida Tamara Falcó | Gtres

La socialité añadía que, con estos dos matrimonios, pudo vivir una infinidad de cosas: "Me gusta pensar que por lo menos he vivido cosas diferentes, no solamente diferentes, sino que he vivido".

Un año después del nacimiento de su pequeña, se desató el rumor de que Preysler había empezado una relación con Miguel Boyer, un hecho que Carlos Falcó se negó a creer pero que, finalmente, resultó ser cierto. Así pues, en 1985 se dio el fin del matrimonio entre Isabel y el marqués.

Isabel Preysler y Carlos Falcó | Gtres

Miguel Boyer

Miguel Boyer, economista, político y empresario, fue su último marido, pero no su última pareja. Coincidieron en 1982 varias veces en diferentes comidas organizadas por Mona Jiménez, periodista de profesión. Ambos iban con sus respectivas parejas del momento: Isabel con Carlos Falcó y Miguel con Elena Arnedo.

Isabel Preysler y Miguel Boyer | Gtres

Cuando parecía que las parejas empezaban a llevarse bien y a desarrollar una bonita amistad, algo se torció, puesto que la complicidad entre Isabel y Miguel solo fue en aumento. Y así es como empezaron una relación de amantes, paralela a sus matrimonios.

Fueron vistos públicamente por primera vez como pareja en 1986, y el 2 de enero de 1988 se casaron en una ceremonia íntima. En abril de 1989 dieron la bienvenida a su única hija en común, Ana Boyer, la tercera para Miguel y la quinta para Isabel.

Isabel Preysler y Miguel Boyer junto a su hija Ana Boyer | Gtres

En 2014 falleció Miguel Boyer, hecho que marcó el fin del matrimonio con Preysler, que duró casi 30 años. Para muchos, él fue el verdadero amor de la vida de Isabel, quien no se separó de él nunca incluso cuando enfermó.

Mario Vargas Llosa

Tras el fallecimiento de Boyer, en 2015, la madre de Tamara Falcó empezó una relación con el escritor peruano Mario Vargas, con el único que no se casó, aunque su romance duró unos 8 años.

Isabel Preysler y Mario Vargas | Gtres

Su historia se remonta al 1986, cuando empezó una bonita amistad tras que Mario fuera entrevistado por Isabel. Cuando se les vio juntos por primera vez, unas imágenes se volvieron virales, provocando un auténtico boom mediático, ya que, por aquel entonces, él estaba aún estaba casado con Patricia Llosa.

Él publicó un comunicado pidiendo respeto para él, Patricia y sus hijos, hecho que protagonizó un distanciamiento familiar y Mario se vio obligado a mudarse a la casa de Isabel en Puerta de Hierro.

Isabel Preysler y Mario Vargas | Gtres

A finales del 2022, se supo de forma pública que la pareja había puesto fin a su relación. Aunque no se saben demasiados detalles sobre el motivo de ruptura, en aquel momento se supuso que se debía a que Isabel Preysler ya estaba cansada y desgastada de la relación.