"Emocionante, muy bonito", así definió Manuel Martos, el hijo de Raphael, el homenaje que han querido rendir a su padre al bautizar un auditorio con su nombre. El espacio, situado en Boadilla del Monte localidad que considera "su casa" supone, según explicó, uno de los reconocimientos más especiales de cuantos ha recibido el cantante a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria.

Aunque Raphael acumula premios, reconocimiento y homenajes nacionales e internacionales, su hijo dijo que este tipo de gestos "son mucho más importantes" porque "tocan de cerca" y emociona hasta trascender a lo profesional. "Súper agradecidos", resumió ante los medios.

Hijo de Raphael hablando con la prensa | Europa Press

Durante el acto también quiso poner en valor la fortaleza del núcleo familiar. "Somos una familia muy unida, lo hemos sido siempre y nos queremos mucho", afirmó, recordando que en los momentos difíciles han permanecido al lado del artista y que así seguirá siendo. En ese sentido, aseguró que el cantante "se deja cuidar", que es "buen paciente" y que siempre atiende las recomendaciones médicas cuando es necesario.

En clave más distendida, respondió con humor a las palabras de su padre sobre quién "liga más" en la familia, bromeando con que quizá el artista "se ha quedado en el año 91 o 92".

En el plano profesional, confirmó que Raphael retomará su gira a finales de marzo, con próximas paradas en México y Estados Unidos, antes de regresar a España para continuar con conciertos hasta final de año. "Sin parar", señaló, destacando que el escenario es el verdadero motor vital del cantante.

Raphael en su concierto en Madrid | Gtres

El homenaje en Boadilla no solo reconoce la dimensión artística de Raphael, sino también su arraigo a un municipio que ha sido testigo de gran parte de su vida personal y profesional, consolidando así el vínculo entre el artista y su comunidad.