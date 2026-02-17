"Surreal": así reaccionaba Tamara Gorro cuando le pillaban con Cayetano Rivera en el aeropuerto

Hace unos días se filtraba la noticia de que Tamara Gorro y Cayetano Rivera llevaban aproximadamente tres meses de relación. Un acercamiento que habían llevado totalmente a escondidas pero que alguien se había encargado de descubrir y contar a la prensa.

Cuando esto salía a la luz, la supuesta pareja no quiso pronunciarse dejando que las cosas fluyeran y optando por el silencio absoluto pero, al volver de unas vacaciones en Dubái y Maldivas de las que Tamra aseguraba que "alejarse un poquito de la realidad" le habían servido para encontrar la "paz mental", los medios les pillaban en el aeropuerto sin escapatoria.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera en el aeropuerto | Gtres

Tamara y Cayetano han estado de viaje juntos y, aunque no lo han documentado en sus redes sociales ya que parece que quieren llevar su relación en la más estricta intimidad, las cámaras de Gtres les grababan juntos por primera vez confirmando así lo que se lleva semanas rumoreando.

"Surreal, surreal", era lo único que decía la influencer cuando los reporteros que se encontraban en el aeropuerto le preguntaban por esta relación y su intención de hacerla ya pública. "Cansado del viaje", respondía Cayetano por su parte. "Esto es surreal para mi", seguía Tamara, ignorando por completo las preguntas sobre el supuesto topo que habría filtrado esta relación.

Tamara Gorro respondiendo a la prensa | Gtres

"Acabo de llegar de viaje y vengo desconectada", seguía Tamara entre risas sin solar ni una pista sobre lo que se ha estado hablando de ella y Cayetano en los últimos días.

Eso sí, las imágenes hablan por sí solas y parece que no hace falta más confirmación que esta por parte de los protagonistas.