Desde hace tiempo la relación entre Laura Matamoros y su primo Carlo Costanzia se ha enfriado hasta casi desaparecer. Lo que antes era un vínculo familiar normal ha llegado a romperse tras una serie de declaraciones y reproches públicos. Según confesó la propia Laura en Espejo Público, Carlo le llegó a decir que "son primos por sangre, pero no porque se lleven ya", dejando claro que no quería mantener contacto con ella tras sus intervenciones en televisión.

Pero, las tensiones no quedaron sólo ahí porque Laura también ha señalado a Alejandra Rubio, pareja actual y madre de la hija que tiene en común con Carlo, como una de las causas por las que se ha agravado el distanciamiento. Además, en redes sociales, Carlo publicó indirectas que muchos interpretaron como respuesta a las palabras de su prima, aunque luego Alejandra aseguró que no iban dirigidas a ella. Desde entonces no ha habido reencuentros ni reconciliaciones.

Actualmente, la hija de Terelu Campos ha dejado claro que prefiere mantenerse al margen de toda la polémica familiar. Cuando le preguntaban sobre si su papel tendría algo que ver con la distancia entre primos, respondió con ironía y sin filtros: "A ver si voy a tener que ver yo con el cambio climático, con todas las cosas que nos pasan en este mundo tan desgraciadas".

Alejandra Rubio ante los micrófonos | Europa Press

Sobre la ausencia de encuentros con Laura Matamoros, e incluso el hecho deno haber conocido todavía al hijo de Carlo, Alejandra fue tajante: "Por supuesto", refiriéndose a que no tiene nada que ver con que no haya sido invitada.

Respecto a una posible reconciliación, se limitó a recurrir de nuevo a la familia: "Preguntádselos a ellos, ¿vale? Yo no tengo nada que ver". Y sobre si su relación con Mar Flores se ha enfriado, después de las tensiones con su madre, Terelu, cerró el tema con un poco de humor: "Perdona, pero… mi suegra va a seguir siendo mi suegra".