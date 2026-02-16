Ella Bisbal cumple 16 años: así la han felicitado David Bisbal y Elena Tablada

David Bisbal, uno de los cantantes españoles más famosos de la península, celebró ayer uno de los días más importantes para él: el día en que nació su primera hija, Ella. Una fecha que, por ende, está marcada por convertirse en papá por primera vez.

De su primera relación con Elena Tablada, diseñadora de joyas, nació Ella, quien, ayer, día 15 de febrero, celebró su cumpleaños. La joven, de 16 años recién hechos, recibió muchas felicitaciones bonitas a través de las redes sociales, pero, si algo destacó por encima de todo, fueron los mensajes que compartieron sus padres en Instagram.

Y es que tanto David como Elena compartieron en sus perfiles unas imágenes de su hija en común acompañadas de unas palabras que emocionan. En este artículo te detallamos lo que dedicaron a su primogénita.

David Bisbal y Elena Tablada en 2005 | Gtres

Las palabras de David

El cantante de Bulería no dudó en abrirse a sus seguidores sobre lo rápido que le han pasado estos 16 años: "Madre mía!! no puedo creer cómo ha pasado el tiempo…", arranca Bisbal.

"Te miro y veo a esa niña que cabía en mis brazos, y al mismo tiempo veo a la mujer en la que te estás convirtiendo", reflexiona David, dejando en evidencia que nunca olvidará el día de su nacimiento y que, a su vez, está muy orgulloso de ella.

"Me emociona escuchar tus pensamientos y esas conversaciones tan bonitas que ahora compartimos", relata. "A veces me gustaría que el tiempo se detuviera y que siempre fueras mi niña, pero también me hace feliz verte crecer con esa luz tan tuya", añade, destacando que le llena de orgullo su evolución personal.

"Mi princesa… Feliz 16!!", finaliza el discurso. Junto a estas palabras, dos fotos que seguro están llenas de recuerdos. En la primera vemos a Ella al lado de una bicicleta y rodeada de limoneros, seguro que fue una actividad en familia muy divertida. En la segunda, vemos a la pequeña disfrutando de una puesta de sol en verano, un momento íntimo y difícil de olvidar.

La dedicatoria de Elena

Para Tablada, sus recuerdos se remontan 16 años atrás, en el día de su nacimiento: "Cuando naciste, las dos lloramos. Tú llorabas por impulso, por instinto, por supervivencia. Yo lloraba porque me abrumaba tu belleza, tu olor, tu tamaño, por tu luz pero sobre todo lloraba porque no sabía cómo ser tu mamá", empieza expresando.

La diseñadora de joyas reflexiona sobre que ese fue solo el inicio de su maravillosa relación entre madre e hija: "Sin darnos cuenta de que esas lágrimas eran el primer acto de valentía en nuestras vidas. Dieciséis años después nos hemos demostrado la una a la otra que juntas y con amor todo lo podemos".

Felicitación de Elena Tablada a su hija Ella | Instagram, @hellentablada

Elena comparte con sus seguidores un pequeño momento junto a su hija la misma mañana de su cumpleaños: "Esta mañana te conté esto y me preguntaste qué edad tenía cuando te tuve. Y yo te respondí: la edad que tú elegiste para llegar a mi vida".

Acabando el discurso, Tablada hace referencia al vídeo que acompaña la dedicatoria, donde aparece Ella bailando: "Sigamos bailándonos la vida y surfeando cada ola al ritmo de nuestra cintura, mi auténtica cubañola. Happy birthday Ella! Te quiero, mi maestra".

Sobre su matrimonio

A pesar de que existe el rumor de que la diseñadora era la presidenta de un club de fans de David Bisbal y que, por eso, se conocieron, Elena ha desmentido esta creencia múltiples veces.

David Bisbal y Elena Tablada en 2002 | Gtres

Según Tablada explica, se conocieron en los Premios Lo Nuestro, donde un amigo en común los presentó y, a partir de ese momento, empezaron a escribirse. El cantante andaluz ya no estaba con Chenoa, y empezó su relación con Elena pasado un tiempo.

Su relación se formalizó en 2005, y, en 2010 tuvieron a su pequeña, Ella, su única hija en común. Un año después, la pareja se separó. Desde entonces, han vivido varias polémicas, pero, ahora, se puede decir que tienen una relación cordial para velar por el bienestar de su hija.

David Bisbal y Elena Tablada en 2008 | Gtres

Una de sus discusiones públicas más notorias fue relacionada con mantener el rostro de su hija alejada de las redes sociales. El cantante de Ave María tenía claro que no quería mostrar la cara de su pequeña, decisión con la que Elena no estaba de acuerdo y que, por ello, pasaron por los tribunales.

David Bisbal y Elena Tablada en 2008 | Gtres

Sus vidas ahora

Por lo que respecta a David, está felizmente casado con la modelo y actriz venezolana Rosanna Zanetti. Se conocieron en 2016 y, en julio de 2018, se casaron. El matrimonio tiene dos hijos en común, Matteo y Bianca, y forman una familia de cuatro estable y unida.

David Bisbal y Rosanna Zanetti | Gtres

Elena, por su parte, cinco años después de su ruptura con el cantante, inició una relación con Javier Ungría. En 2018, tras dos años de noviazgo, pasaron por el altar para darse el sí quiero, y, en 2020, dieron la bienvenida a Camilla, su única hija en común. Su ruptura en 2022 conllevó una guerra judicial por la custodia de su hija, que Elena consiguió en 2024.