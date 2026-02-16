En los últimos días, varios comentarios en redes sociales apuntaban a un supuesto bache sentimental entre Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. La ausencia de imágenes juntos y ciertos movimientos en sus perfiles levantaron las sospechas de crisis, generando dudas entre sus seguidores.

Sin embargo, la propia Anabel ha querido despejar cualquier duda con un mensaje claro y directo. A través de sus redes sociales, la influencer compartió una reflexión en la que aseguró que su vida "dio un giro de 1300 grados" desde que David forma parte de ella, una frase que muchos han interpretado como una reafirmación pública de su amor.

La declaración llega en un momento especialmente delicado, marcado por la presión mediática y el foco constante al que está sometida. Pese a ello, la sobrina de Isabel Pantoja ha optado por mostrarse firme y transparente, dejando claro que atraviesa una etapa de estabilidad emocional y que los rumores no se corresponden con la realidad.

David Rodríguez y Anabel Pantoja | Gtres

En su mensaje, también puso en valor el apoyo y la complicidad que comparten. Para Anabel, el crecimiento personal que ha experimentado en los últimos tiempos está estrechamente ligado a su relación, algo que no dudó en expresar públicamente como muestra agradecimiento hacia su pareja.

Las reacciones no se hicieron esperar y la publicación se llenaba de comentarios positivos alegrándose por la pareja.

David Rodríguez y Anabel Pantoja | Gtres

Con esta publicación, Anabel no solo afronta los rumores de crisis, sino que reafirma su postura ante la exposición pública de su vida privada. Una vez más, la influencer demuestra que prefiere responder con hechos y declaraciones antes que dejar espacio a las especulaciones y rumores falsos.