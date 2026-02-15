Bruna Lucadamo revela cómo se ha tomado su madre, Aitana Sánchez-Gijón, que siga sus pasos en el cine

Después de probar suerte en el mundo de la música, Bruna Lucadamo ha decidido seguir los pasos de su madre, Aitana Sánchez-Gijón, en el mundo de la interpretación. Hija de la icónica actriz y del escultor argentino Papin Lucadamo -que se separaron en 2020 después de dos décadas de amor- la joven debuta a sus 22 años como intérprete en la película Pioneras: Solo querían jugar, dirigida por Marta Díaz.

El pasado jueves asistió a la presentación de la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga -donde se exhibirá su debut en el cine- y, muy ilusionada, ha revelado qué consejos le ha dado su madre y cómo afronta esta nueva etapa frente a las cámaras.

Bruna Lucadamo | Gtres

"Esto yo no me lo creo. Tengo unas ganas que me muero. Pero yo ya me siento en el festival aquí, poder presentar un trabajo tan bonito para mí es un orgullo", ha reconocido, revelando que "el proceso creativo y de rodaje para mí ha sido un sueño. Un equipo súper unido, todo a favor aun con lluvias, exteriores, ropa fresca, momentos muy duros de rodaje, pero siempre con mucha ilusión".

"Daba igual rodar a la hora que fuera, el frío que hiciera, todas las adversidades. Yo, por lo menos, y mis compañeras las encaramos con muchísima alegría y que viniese lo que viniese", ha relatado, confesando que en la cinta ha encontrado una auténtica familia.

Respecto a cómo se ha tomado Aitana que haya decidido dedicarse a la interpretación, Bruna nos ha contado que "para ella es un orgullo. Lo vivimos como, aparte de madre e hija, como compañeras. Y como vivimos juntas también, sentir desde la trayectoria que ella tiene verme empezar tan joven como que le da ternura, incluso se identifica conmigo".

Teo y Bruna, los hijos de Aitana Sánchez-Gijón | GTRES

Y los consejos que le ha dado, como ha revelado con una sonrisa, es "disfrútalo, pásatelo bien y ya está, y ya está".

"Ella aboga mucho por dejarme hacer mi camino, no es muy de aconsejarme, de hace esto o lo otro, sí, me acompaña, me quiere y me deja ser", ha asegurado.