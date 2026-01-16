Julio Iglesias siente "una gran tristeza" tras las acusaciones de abuso y anuncia que luchará para defender su dignidad

Julio Iglesias ha emitido un comunicado urgente en su cuenta oficial de Instagram en la madrugada del este viernes, minutos después de las 3:00 horas (hora española), para responder públicamente a las graves acusaciones presentadas en su contra por dos antiguas empleadas domésticas.

El artista rompía su silencio tres días después de que esDiario.es y Univisión hicieran pública la existencia de una denuncia por presunta agresión sexual, abusos, relaciones no consentidas, humillaciones y episodios de maltrato físico y verbal.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

En el texto, firmado de su puño y letra, el cantante se pronuncia en primera persona y niega todos los hechos denunciados. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas", empieza escribiendo para añadir que se siente profundamente afectado por la situación y asegura que las acusaciones le provocan "una gran tristeza".

Julio Iglesias también expresa el impacto emocional que le ha supuesto esta polémica, llegando a afirmar que "nunca había sentido tanta maldad". No obstante, deja claro que no piensa permanecer en silencio ni al margen del proceso. En su comunicado subraya que aún conserva la fortaleza necesaria para que "la gente conozca toda la verdad" y para defender su dignidad ante lo que considera un agravio extremo.

Además, en el post de Instagram también le comentaba su mujer, Miranda, dándole todo su apoyo: "A tu lado, siempre 🤍"

En paralelo a este mensaje público, se ha confirmado que Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, uno de los letrados más conocidos del país, para su defensa legal en el caso de que la Audiencia Nacional otorgue credibilidad a las denuncias presentadas.

Por último, el cantante ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a las personas que, según afirma, le están mostrando su apoyo en estos momentos difíciles: "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".