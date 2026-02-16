53 años de la boda de Paquirri y Carmina Ordóñez: 1.500 invitados y un vestido inolvidable

El 16 de febrero de 1973, la basílica de San Francisco el Grande de Madrid se convertía en el escenario de una de esas bodas que trascienden en el tiempo: la del torero Francisco Rivera, conocido como Paquirri, y Carmina Ordóñez. Han pasado ya 53 años desde entonces y hoy recordamos cómo fue esa historia de amor que protagonizó la crónica social de toda una época.

Paquirri y Carmina Ordóñez | Gtres

Cómo se conocieron

Carmina era hija del torero Antonio Ordóñez y nieta de los reconocidos diestros Cayetano Ordóñez "Niño de la Palma" y Domingo Dominguín, por lo que su infancia transcurrió inevitablemente entre plazas de toros. Fue en ese ambiente taurino donde conoció al que sería su primer marido y padre de sus dos hijos mayores.

Ella tenía apenas 15 años cuando acudió a un festival taurino organizado por su padre en Tarifa (Cádiz). Allí participaba un joven diestro de 22 años, Paquirri, que la cautivó de inmediato. Dicen que fue amor a primera vista; un auténtico flechazo que él hizo evidente regalándole un clavel desde el albero.

Dada la juventud de Carmina, sus padres se opusieron rotundamente a la relación en un principio. Sin embargo, el amor triunfó: se comprometieron y pasaron por el altar cuando ella tenía 17 años y él 24.

Paquirri y Carmina Ordóñez | Gtres

La boda: el gran evento social del año

El enlace fue todo un acontecimiento que reunió a alrededor de 1.500 invitados, entre los que se encontraban las celebridades más influyentes del momento. Lola Flores y actrices como Emma Cohen, Celia Gámez o Mercedes Vecino no quisieron perderse la celebración. Tampoco faltaron los toreros (y tíos de Carmina) Luis Miguel, Pepe y Domingo Dominguín, además de otros destacados compañeros de profesión.

La fecha elegida, el 16 de febrero, fue una decisión del padre de la novia. Tal como explica la revista ¡HOLA!, Antonio Ordóñez cumplía ese día 41 años y los novios —que inicialmente planeaban casarse el día 10— decidieron obsequiarle con este regalo tan especial.

Paquirri y Carmina Ordóñez | Gtres

Un vestido inolvidable

Carmina, que dos años después sería nombrada por la revista Time como una de las mujeres más bellas del mundo, estaba radiante. Del brazo de su padre, desfiló hacia el altar luciendo un diseño de princesa elaborado por los modistos Herrero y Ollero.

El vestido estaba confeccionado en cibelina de seda natural y adornado en el centro con una hilera de bordados de medallones de plata, cristal y brillantes. En la cabeza lució un precioso tocado bordado con pedrería y un velo de tul que añadía fantasía al conjunto. El ramo, de azahar cultivado en Sevilla, era el mismo que se utiliza tradicionalmente en la Semana Santa.

Carmina Ordoñez vestida de novia | Gtres

La fiesta posterior continuó en el Retiro donde, según la crónica de la época, los recién casados recibieron la felicitación de los Reyes, así como de destacados aristócratas y políticos del país.

Seis años de matrimonio y un legado taurino

Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos mayores: Francisco Rivera Ordóñez (3 de enero de 1974) y Cayetano Rivera (13 de enero de 1977), quienes terminarían siguiendo el legado de su padre en los ruedos.

Paquirri y Carmina Ordónez con su primer hijo | Gtres

Tras unos primeros años instalados en Madrid, el matrimonio decidió mudarse al barrio de los Remedios en Sevilla, aunque la capital siempre siguió formando parte de sus vidas. Curiosamente, justo el mismo día que hubieran cumplido su sexto aniversario de boda, la pareja decidió separarse en buenos términos y su matrimonio fue declarado nulo.

La tragedia que golpeó la familia

Tras el divorcio, ambos rehicieron sus vidas. Carmina conoció en 1983 al cantautor Julián Contreras Rodríguez, con quien se casó en Miami en 1984 y tuvo a su tercer hijo, Julián Contreras Ordóñez. Por su parte, Paquirri contrajo matrimonio ese mismo año con la tonadillera Isabel Pantoja, con quien tuvo a su hijo menor, Kiko Rivera.

Carmina Ordoñez con sus tres hijos | Gtres

Poco después, el 26 de septiembre de 1984, la tragedia golpeó a la familia: Paquirri fallecía a causa de una grave cogida en la plaza de Pozoblanco. Tras la pérdida del matador, Carmina inició una larga lucha legal con la tonadillera por la herencia que les correspondía a sus hijos Francisco y Cayetano, marcando el inicio de una de las tramas más recordadas de la prensa del corazón.