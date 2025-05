Nuria Fergó, tras la muerte de su padre debido a un cáncer: "No ha sufrido, hemos estado a su ladito"

El pasado 28 de marzo, Nuria Fergó vivió uno de los peores días de su vida, el triste fallecimiento de su padre tras unos meses luchando contra el cáncer: "Solo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí a despedirnos de él. Y nos esperó". Ahora, la cantante ha reaparecido ante las cámaras.

En pleno duelo, pero con todas sus energías puestas en su nuevo single que pronto verá la luz, Nuria ha asistido a los Premios Poder Femenino de Yo Dona, en los que ha hablado para los micrófonos de Europa Press de esta dura pérdida que afronta.

Nuria Fergó en los Premios Poder Femenino de Yo Dona | Gtres

"La vida sigue", ha confesado. Sobre cómo ha vivido la muerte de su padre y cómo están siendo estas semanas posteriores, la cantante ha sido sincera: "La verdad es que tanto mi hermana como mi madre y yo estamos como en paz, porque estos tres meses se lo hemos dado todo".

A principios de marzo, la intérprete de Con Permiso anunció en sus redes sociales que a su padre le habían diagnosticado cáncer. Una noticia que no se esperaba, pero que afrontaron con positivismo. "No ha sufrido, hemos estado a su ladito y ahora ya está arriba, nos está cuidando y nos toca a nosotras vivir lo que ya no puede vivir", ha confesado.

Nuria Fergó en los Premios Poder Femenino de Yo Dona | Gtres

En estos duros momentos, Nuria se ha refugiado en su familia, pero, sobre todo, si a alguien tiene que agradecer todo en la vida, eso es a su madre: "Hay madres y madres, pero la mía, ¿qué quieres que te diga? No es de 10, es de 20, 30 o 40".

Quien también ha estado a su lado en este duelo ha sido Juan Pablo Lauro, con el que pronto pasará por el altar -habiendo tenido que posponer su enlace por diferentes motivos-. "Estoy de duelo. Ahora estoy de duelo, ni pensamiento ni nada", ha respondido a cuándo por fin podrá pasar por el altar.

De momento, lo único en lo que puede pensar es en sanar esta pérdida, estar arropada por sus seres queridos y seguir triunfando en la música.