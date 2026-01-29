Iker Casillas, harto de los rumores sobre sus supuestas relaciones: "De verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45"

Iker Casillas era uno de los invitados al evento de presentación del nuevo documental de Alejandro Sanz. Pero el futbolista, aunque quería pasar desapercibido, volvía a ser el protagonista de la noche después de que se hicieran públicas de nuevp unas imágenes junto a Juliana Pantoja, la chica con la que le relacionan desde hace un tiempo.

Aunque hace unos días el propio exfutbolista empezaba a sentirse cómodo cuando le preguntaban por esta supuesta relación, parece que ahora quiere volver a su actitud de siempre de no dar datos sobre su vida privada.

Iker Casillas, molesto con la prensa | Europa Press

Cuando las cámaras de Europa Press le pillaban a la salida del evento organizado por Alejandro Sanz, Iker decidía hacer oídos sordos hasta que cambiaba de actitud y tiraba de cierta ironía visiblemente molesto.

"Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Es un tema que ya te cansa. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya...", dejando claro que no está para chiquilladas.

Iker Casillas en un evento | Gtres

Tras esto, el de Móstoles se metía al parking para coger el coche ignorando por completo las preguntas sobre la recuperación de su exmujer, Sara Carbonero, que tuvo que ser intervenida de urgencia a principios de año y también cuando le sacaban el tema de la guerra familiar entre los Bekcham.