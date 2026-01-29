ZANJANDO EL TEMA
Iker Casillas, harto de los rumores sobre sus supuestas relaciones: "De verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45"
Hace unos días volvían a salir nuevas informaciones que relacionaban a Iker Casillas con Juliana Pantoja. El exfutbolista, cansado de que siempre le saquen novias, contestaba a la prensa de la forma más irónica.
Publicidad
Iker Casillas era uno de los invitados al evento de presentación del nuevo documental de Alejandro Sanz. Pero el futbolista, aunque quería pasar desapercibido, volvía a ser el protagonista de la noche después de que se hicieran públicas de nuevp unas imágenes junto a Juliana Pantoja, la chica con la que le relacionan desde hace un tiempo.
Aunque hace unos días el propio exfutbolista empezaba a sentirse cómodo cuando le preguntaban por esta supuesta relación, parece que ahora quiere volver a su actitud de siempre de no dar datos sobre su vida privada.
Cuando las cámaras de Europa Press le pillaban a la salida del evento organizado por Alejandro Sanz, Iker decidía hacer oídos sordos hasta que cambiaba de actitud y tiraba de cierta ironía visiblemente molesto.
"Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Es un tema que ya te cansa. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya...", dejando claro que no está para chiquilladas.
Más Celebrities
- Ortega Cano, al conocer los rumores de reconciliación entre Gloria Camila y su exnovio Álvaro García: "No tengo ni idea del tema"
- Rosario Flores tiene claro que se va "a volver loca" con el nacimiento de su primera nieta
- La reina Letizia, preocupada por la prensa en un acto celebrado en plena nevada en Madrid
Tras esto, el de Móstoles se metía al parking para coger el coche ignorando por completo las preguntas sobre la recuperación de su exmujer, Sara Carbonero, que tuvo que ser intervenida de urgencia a principios de año y también cuando le sacaban el tema de la guerra familiar entre los Bekcham.
Publicidad