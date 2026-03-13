Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia en Madrid, pero esta vez no por el fútbol. El exjugador del Real Madrid es uno de los socios fundadores de Vega, un exclusivo club privado que acaba de abrir sus puertas en pleno barrio de Salamanca. Un proyecto que ha sido llevado a cabo principalmente por Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, que ha querido rodearse de socios de peso para convertir este espacio en uno de los lugares más lujosos de la capital.

Iñigo Onieva posando para los medios | Gtres

Pero Vega no es un restaurante cualquiera ni una simple coctelería de moda. Se trata de un club privado pensado para la élite, donde solo se puede entrar siendo socio o con la recomendación de alguien que ya lo sea. Un espacio elegante y discreto en el que empresarios y grandes fortunas.

La participación de Cristiano Ronaldono sorprende demasiado si se mira su trayectoria fuera del campo. Desde que empezó a centrarse cada vez más en el mundo empresarial, el portugués ha ampliado su red de negocios con diferentes inversiones: desde su marca personal CR7 hasta proyectos deportivos junto a Ilia Topuria o la compra del 25% del Almería. Moda, salud, deporte y ahora también ocio de lujo forman parte de la lista de negocios en los que el deportista ha querido dejar su huella.

Tras conocer de primera mano el nuevo club Vega, Ronaldo abandonó el lugar rodeado de periodistas. Fiel a su estilo, respondió con su habitual sonrisa y un saludo rápido mientras se acomodaba en su coche. Eso sí, no pudo esquivar una de las preguntas del momento: las críticas a su prometida Georgina Rodríguez por su reciente visita al Valle de los Caídos, concretamente a la Basílica de la Santa Cruz, un lugar al que acudió movida, según ha contado en otras ocasiones, por su profunda fe cristiana. Críticas a Georgina a las que Cristiano ha preferido no responder.