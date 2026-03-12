Todo lo que debes saber sobre los trajes de fallera: historia, piezas y por qué pueden costar miles de euros

Las Fallas de Valencia no solo son fuego, pólvora y monumentos efímeros. También son tradición, artesanía y una estética que se ha convertido en uno de los grandes símbolos culturales de España: el traje de fallera.

Cada mes de marzo, miles de mujeres y niñas lucen esta indumentaria que combina historia, moda y patrimonio artesanal. Con sus tejidos de seda, elaborados peinados laterales y una gran cantidad de piezas y accesorios, el traje valenciano es mucho más que un vestido festivo.

Es un conjunto lleno de significado que bebe de la moda de los siglos XVIII y XIX y que ha evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los trajes regionales más elaborados y también más caros del país.

En este artículo repasamos todo lo que debes saber sobre esta icónica indumentaria: toda su historia, cuáles son las piezas principales y sus características y la explicación de por qué tiene un precio tan elevado.

Un traje con siglos de historia

El traje de fallera tiene sus raíces en la vestimenta tradicional de las mujeres valencianas entre los siglos XVIII y XIX. Con el tiempo, aquella ropa cotidiana inspirada en la moda popular se fue refinando hasta convertirse en el traje festivo que hoy vemos durante las Fallas.

Aunque existen diferentes estilos, como el traje del siglo XVIII o el del siglo XIX, todos comparten una misma esencia: la combinación de tejidos ricos, bordados elaborados y un conjunto de piezas que reflejan el patrimonio textil valenciano.

Hoy en día, esta indumentaria es uno de los símbolos más reconocibles de las Fallas, la gran fiesta de Valencia declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016.

Las piezas que componen el traje

El traje de fallera está formado por múltiples elementos, cada uno con su función y significado. Entre los más importantes destacan:

La falda o basquiña, generalmente confeccionada con telas de seda y estampados tradicionales.

El corpiño, ajustado y a menudo bordado, que se adapta al cuerpo.

El jubón o jupón, una especie de chaqueta corta que completa el conjunto en algunos estilos.

Las enaguas, varias capas interiores que dan volumen a la falda.

El delantal y el pañuelo, normalmente bordados con delicadeza y colocados sobre el pecho y la falda.

A esto se suman los calcetines, los zapatos y las medias, además de los accesorios que hacen reconocible el conjunto.

El peinado y las joyas

Uno de los rasgos más icónicos del traje de fallera es su peinado. El cabello se recoge formando tres rodetes: uno en la parte posterior de la cabeza y dos laterales a la altura de las orejas.

Estos se adornan con peinetas y con el llamado aderezo, un conjunto de joyas compuesto por pendientes, broches y colgantes que suele estar elaborado en metales dorados o plateados con piedras decorativas.

El resultado es un look reconocible al instante y profundamente ligado a la identidad visual de las Fallas. Sin lugar a dudas, uno de los trajes regionales más emblemáticos de nuestro país.

El espolín

Dentro del universo de la indumentaria fallera hay una palabra que destaca por encima de todas: espolín. Y es que se trata de un tejido de seda artesanal elaborado en telares tradicionales mediante una técnica compleja que permite crear dibujos directamente en la tela.

Su producción es lenta y requiere un gran trabajo manual, lo que lo convierte en uno de los materiales más exclusivos del traje. Los espolines solo se utilizan en algunos de los vestidos más especiales, como los que lucen la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor.

¿Cuánto cuesta un traje de fallera?

La complejidad artesanal de este traje hace que su precio sea elevado. Según el sector de la indumentaria valenciana, un traje completo puede empezar alrededor de los 3.000 euros, aunque el precio aumenta considerablemente dependiendo de la calidad de los tejidos, los bordados y las joyas.

A esto se suma el hecho de que muchas piezas se elaboran de forma artesanal: desde los tejidos hasta los bordados o la joyería tradicional. Por lo tanto, el precio que la mayoría de gente considera demasiado elevado, hace justicia al gran trabajo artesanal que hay detrás.

Tradición que sigue viva

Lejos de ser una reliquia del pasado, el traje de fallera sigue evolucionando cada año gracias a artesanos, diseñadores e indumentaristas que mantienen vivas las técnicas tradicionales.

Durante las fiestas valencianas, el vestido de fallera no solo viste las calles de Valencia, sino que también actúa como un símbolo de identidad cultural y orgullo colectivo, transmitido de generación en generación.