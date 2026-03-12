Vestidos de Zara y Mango a partir de 20 euros que pueden servir como vestidos de novia

Estamos a punto de dar la bienvenida a la primavera de manera oficial, aunque es cierto que, el buen tiempo, hace ya unas semanas que nos acompaña. Es por eso que también inauguramos la temporada de bodas, una de las más bonitas y emotivas del año.

Además de ser un día emocional, también es una jornada para ir vestida a la perfección, y más si hablamos de la novia. Pero, muchas veces, gastarse miles de euros en un vestido es demasiado para muchas, ya que es solo para un día.

Es por eso que, en este artículo, te presentamos opciones de vestidos de Zara y Mango que puedes llevar el día de tu boda como novia: elegantes y sofisticados, perfectos para la ocasión. Además, son mucho más asequibles que un traje hecho a medida, por si prefieres invertir en otros aspectos de tu gran día.

Mujer con vestido de novia | Pexels

Vestidos para la ceremonia

La primera opción de Zara es un vestido básico midi tipo forro, con el escote en pico y con tirantes finos ajustables multiposición, ya que puedes colocarlos cruzados, rectos o con la forma que más te guste. Este sencillo vestido está disponible en la página web de Zara por 19,95 euros.

Vestido forro tirantes multiposición | Zara

La siguiente propuesta es un vestido de cuello subido y manga sisa. La parte del torso queda más ceñida y a la altura de la cadera se abre la falda. Además, la espalda es descubierta y tiene una lazada en el cuello que le da un toque muy romántico. Cuenta con dos detalles preciosos con personalidad: frunces y costuras marcadas. La prenda está disponible en Zara por 35,95 euros.

Vestido midi espalda descubierta | Zara

Siguiendo con la estética, el tercer vestido que presentamos tiene textura, el cuello redondo y manga corta, ideal si la boda es en una iglesia y no se quiere complementar el look con una capa. El diseño es sencillo, con la espalda abierta, cierre lateral y una caída natural. El vestido es de Mango y está disponible por 49,99 euros.

Vestido textura espalda abierta | Mango

La cuarta alternativa es un vestido algo más arriesgado, puesto que el escote es tipo halter y la espalda es al descubierto total, por lo tanto, puede resultar menos cómoda a las mujeres con mucho pecho. Para el cierre, se trata de unas lazadas que pueden ser frontales o posteriores. El vestido está confeccionado en hilatura con mezcla de viscosa, por eso lo puedes encontrar en Zara por 79,95 euros.

Vestido halter fluido ZW collection | Zara

Otro vestido diferente es el Lyocell de Mango, nombre del tejido de la prenda, una fibra textil artificial de origen natural extraída de celulosa de la planta de eucalipto. La pieza tiene el cuello drapeado y la manga corta, además de contar con un pañuelo que, en caso de quererlo llevar, queda ideal a la altura de la cintura. Esta opción tiene el precio de 129,99 euros.

Vestido lycocell combinado pañuelo | Mango

La última propuesta de vestido de novia para la ceremonia es de estilo más romántico, ya que está confeccionado en tejido tipo encaje. El cuello es alto y la manga tipo sisa, con el bajo acabado en línea evasé. El cierre está en la espalda y tiene unas costuras decorativas que le aportan un toque ideal. Está disponible en Zara por 39,95 euros.

Vestido largo encaje | Zara

Dos piezas para la ceremonia

Otra idea que cada vez gusta más a las novias son las opciones de dos piezas: blusa y falda, que dan el efecto de vestido y que es muy práctico para luego reutilizar las prendas sueltas con otros conjuntos.

La primera idea está compuesta por una blusa de escote de pico en delantero y espalda. La manga, que cuenta con algo de transparencia, es tres cuartos y con la sisa ancha, ideal para la iglesia. Esta prenda de Zara cuesta 29,95 euros.

Para completar el look de novia, es ideal la falda midi de Zara con cintura elástica, el bajo con transparencias a partir del muslo y una pequeña abertura en la parte de atrás, disponible por 29,95 euros. En total, el look sale por 59,9 euros.

Blusa combinada punto y falda recta punto combinada | Zara

Si tu boda es más de playa o algo informal, este segundo conjunto es perfecto para ti. La parte de arriba consta de un top de cuello halter subido, con la espalda al descubierto y el bajo redondeado, disponible en Zara por 19,95 euros.

Para la parte de abajo una falda por la altura de las rodillas con mucha fluidez y con el bajo asimétrico acabado en picos. Una pieza de Zara en venta por 22,95 euros. En total, el dos piezas saldría por 42,9 euros.

Top halter fluido y falda luida asimétrica | Zara

Segundos vestidos

Es muy habitual hoy en día que las novias cuenten con un segundo vestido para la fiesta posterior a la ceremonia. Es por eso que, a continuación, os presentamos algunos vestidos cortos ideales para ese momento del gran día.

El primero es el más sencillo, para las novias más sencillas. Se trata de un vestido satinado con cuello escotado y tirantes finos ajustables. Una opción de Mango disponible por 19,99 euros.

Vestido satinado cuello escotado | Mango

El segundo vestido tiene el escote en corazón y cuenta con tirantes ajustables. Destaca por los detalles de las costuras marcadas, que hacen el efecto de corsé en la parte superior. La pieza es de Zara y cuesta 29,95 euros.

Vestido mini tirantes | Zara

La siguiente alternativa también es de Zara y cuenta con costuras que replican el efecto de corsé. Eso sí, el escote es redondo y los tirantes ajustables con lazada, un detalle muy romántico. Además, también cuenta con pequeños fruncidos en la parte de la falda. Está a la venta por 29,95 euros.

Vestido corsetero volumen | Zara

La última opción es un vestido corto de cuello barco y manga corta con pliegues. Tiene fruncidos en la zona del pecho inferior y algunas costuras visibles que marcan la forma de la cintura, dos detalles que hacen el vestido único. Esta alternativa está en Zara por 29,95 euros.

Vestido corto pliegues bolsillos | Zara

Así pues, con todas estas opciones seguro que encuentras la perfecta para tu gran día o, al menos, algún detalle que te inspire en la búsqueda de tu vestido de novia ideal. Porque recuerda que lo más importante es que te sientas a gusto y cómoda en tu elección, sea cual sea el precio o la firma del vestido.