Alba Díaz habla de la soltería de Vicky Martín Berrocal y de su momento actual: "Ha evolucionado un montón"

Vicky Martín Berrocal ha cumplido 53 años y lo ha celebrado con una gran fiesta en Madrid rodeada de amigos, familia y rostros conocidos.

Entre los invitados han destacado nombres como los de Pedro Trapote, Eugenia Martínez de Irujo, Lara Álvarez, Jedet, Rossy de Palma o Fonsi Nieto.

Pero sin duda, los mayores apoyos de la diseñadora han sido sus seres queridos. Tanto su hermana Rocío, su madre Victoria y su hija Alba Díaz no se han perdido su cumpleaños y esta última ha demostrado la gran relación que mantiene con su madre. Madre e hija posaron juntas y la joven le dedicó unas bonitas palabras.

Alba Díaz en el cumpleaños de su madre | Gtres

Además, al ser preguntada por la vida personal de Vicky, que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, Alba lanzó un mensaje.

"Yo creo que no necesita tener novio, yo creo que es una mujer que se siente súper completa. Ha evolucionado un montón y sobre todo ahora está con una energía súper maravillosa, contagiosa que de verdad, la ves y es que te sale sonreír", ha declarado a Europa Press.

"Está consiguiendo todos sus sueños, todo lo que ha manifestado lo está cumpliendo y da gusto verla, da gusto tenerla al lado para inspirarte porque es que tener ese referente sólo te hace querer más y más y más y superarte cada día", ha comentado.

"Y no sé, yo creo que ya está en un punto en el que puede tener pareja o no, si viene, pero no le preocupa, ahora mismo está feliz y yo creo que es importante llegar a ese punto de quererte a ti lo suficiente y saber que tú estás sola y tienes seguridad como para no necesitar a nadie", ha recalcado.

Alba Díaz en el cumpleaños de su madre | Europa Press

"Es maravilloso, ojalá yo hubiera estado así antes y ojalá todas pudiéramos sentirnos así y no tener que depender de X personas para que te completen o para que te den la seguridad", ha reflexionado Alba.

La última relación conocida de Vicky Martín Berrocal fue Enrique Solís, con quien rompió en 2024.