El emotivo adiós a Gemma Cuervo: de Paz Vega a Maribel Verdú se despiden de la querida actriz

Gemma Cuervo, una de las grandes damas de la interpretación española, ha recibido el último adiós arropada por familiares, amigos, compañeros de profesión y figuras del mundo de la cultura y la política, que han querido subrayar su enorme legado artístico y humano.

La actriz, fallecida a los 91 años, deja tras de sí una trayectoria prolífica en teatro, cine y televisión, pero también el recuerdo unánime de una mujer cercana, generosa y luminosa que marcó a varias generaciones de espectadores y colegas.

Gemma Cuervo como Vicenta Benito en Aquí No Hay Quien Viva | Antena 3

El actor Roberto Álvarez ha querido destacar su figura como una de esas intérpretes que sostienen la profesión desde dentro, recordando su entrega absoluta al oficio y el cariño con el que trataba a todo el equipo, desde los técnicos hasta los actores jóvenes que se incorporaban a los rodajes. Para él, Gemma representaba ese tipo de compañera que siempre tenía una palabra amable y un consejo a tiempo, y cuya presencia convertía cualquier proyecto en algo más cálido y humano.

Roberto Álvarez en la despedida a Gemma Cuervo | Gtres

En la misma línea, la abogada y política Cristina Almeida ha subrayado la condición de "pionera" de Gemma, tanto por su larga carrera como por la manera en que abrió camino a muchas actrices en una época complicada para las mujeres en el mundo de la cultura, utilizando su voz y su visibilidad para dignificar la profesión y defender el valor de la cultura.

Cristina Almeida acude para despedirse de Gemma Cuevo | Gtres

Muy emocionada, Maribel Verdú la ha definido como su "segunda familia", recordando los años compartidos, las confidencias de camerino y el apoyo que siempre recibió de ella en momentos clave de su carrera. La actriz ha explicado que Gemma no solo fue una compañera de trabajo, sino una figura casi maternal, presente en celebraciones, estrenos y etapas personales importantes, lo que hace que su pérdida sea especialmente dolorosa.

Pedro Larrañaga y Maribel Verdú llegan para despedirse de Gemma Cuervo | Gtres

También el escritor y presentador Boris Izaguirre ha querido despedirse de ella con unas palabras llenas de afecto y admiración, resaltando su sentido del humor, su elegancia y su capacidad para llenar de luz cualquier plató o escenario al que llegaba, convirtiéndose en un rostro imprescindible para varias generaciones de espectadores.

Boris Izaguirre en el último adiós a Gemma Cuevo | Gtres

El estilista Alberto Cerdán, muy cercano a numerosos rostros del cine y la televisión, la ha definido a Gemma Cuervo como "un amor en todos los aspectos", subrayando no solo su belleza y presencia, sino, sobre todo, su calidad humana. Ha destacado que cada encuentro con la actriz estaba lleno de cariño, complicidad y respeto mutuo, y que siempre fue muy fácil trabajar con ella porque confiaba plenamente en los profesionales que la rodeaban.

Por su parte, el actor Alberto Closas (hijo) ha aprovechado su presencia en la despedida para reivindicar la necesidad de que en España se reconozca a los grandes intérpretes "en vida" y no solo cuando fallecen, poniendo a Gemma como ejemplo de una carrera que mereció más premios y homenajes institucionales.

Alberto Closas Jr., en el último adiós a Gemma Cuevo | Gtres

Luis Miguel Seguí, visiblemente emocionado, ha recordado anécdotas vividas junto a ella durante los rodajes que compartieron, especialmente los momentos entre toma y toma en los que la actriz desplegaba su ingenio y su capacidad para hacer reír a todos. El actor ha explicado que Gemma tenía un don especial para rebajar la tensión y crear un ambiente de familia, algo que hacía que ir a trabajar fuera siempre más fácil y agradable.

Entre las autoridades presentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su satisfacción por haber podido compartir momentos "inolvidables" con Gemma Cuervo y ha lamentado la pérdida de una actriz que "llegó al corazón de millones de espectadores", recordando que forma parte de la historia sentimental de muchos madrileños y españoles gracias a sus papeles en series y películas ya clásicas.

Otros nombres conocidos que han acudido han sido Paz Vega, Andrea Levy o el padre Ángel, que oficiará la ceremonia de despedida.

Paz Vega en la despedida a Gemma Cuervo | Gtres

En la capilla ardiente instalada en el Tanatorio de La Paz se ha respirado un ambiente de profundo respeto y gratitud hacia una intérprete que deja una huella imborrable. Sus hijos, Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo, han agradecido las numerosas muestras de cariño y han destacado la vida "prolífica" de su madre, tanto en lo profesional como en lo personal, subrayando que han podido disfrutar de ella "muchísimo tiempo con muy buena salud".