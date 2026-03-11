Isabel Preysler ha reaparecido ante las cámaras durante una cita en el Teatro Real de Madrid, donde asistió al estreno de la ópera El sueño de una noche de verano. Isabel Preysler acudió acompañada por su hija Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva, disfrutando de una noche cultural.

Isabel Preysler junto con Iñigo y Tamara Falcó en el Teatro Real | Gtres

La aparición pública de Preysler llega en un momento en el que su familia vuelve a estar en el centro de la actualidad tras el regreso a España de su hija menor, Ana Boyer. Isabel aprovechó su presencia en el evento para tranquilizar a los medios y confirmar que su hija se encuentra bien después de haber regresado desde Doha junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus hijos: "Ana ha llegado y muy bien".

Isabel Preysler preguntada por la prensa | Europa Press

Ana Boyer y Fernando Verdasco han decidido regresar temporalmente a España tras abandonar Doha, ciudad en la que vivían desde hace años junto a sus tres hijos, debido a la tensión que se vive en Oriente Medio en las últimas semanas. Un regreso que ha despertado un gran interés mediático en torno a la familia.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó llegando al Teatro Real | Gtres

Además, la pareja atraviesa un momento muy especial también, ya que Ana Boyer se encuentra embarazada de su cuarto hijo, una niña que llegará en los próximos meses.

Así, la reaparición pública de Isabel Preysler no solo ha servido para disfrutar de una noche de ópera, sino también para enviar un mensaje de tranquilidad sobre la situación de Ana Boyer y mostrar la unión familiar en una etapa marcada por importantes cambios para todos.