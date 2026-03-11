TRAS SU REGRESO DE DOHA
Isabel Preysler, junto a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, revela cómo se encuentran Ana Boyer y Fernando Verdasco
Isabel Preysler ha vuelto a dejarse ver públicamente en Madrid en una noche cultural muy especial. La familia acudió al Teatro Real de Madrid acompañada de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, una aparición que llega justo después del regreso a España de Ana Boyer tras abandonar Doha junto a su familia.
Publicidad
Isabel Preysler ha reaparecido ante las cámaras durante una cita en el Teatro Real de Madrid, donde asistió al estreno de la ópera El sueño de una noche de verano. Isabel Preysler acudió acompañada por su hija Tamara Falcó y su yerno Íñigo Onieva, disfrutando de una noche cultural.
La aparición pública de Preysler llega en un momento en el que su familia vuelve a estar en el centro de la actualidad tras el regreso a España de su hija menor, Ana Boyer. Isabel aprovechó su presencia en el evento para tranquilizar a los medios y confirmar que su hija se encuentra bien después de haber regresado desde Doha junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus hijos: "Ana ha llegado y muy bien".
Ana Boyer y Fernando Verdasco han decidido regresar temporalmente a España tras abandonar Doha, ciudad en la que vivían desde hace años junto a sus tres hijos, debido a la tensión que se vive en Oriente Medio en las últimas semanas. Un regreso que ha despertado un gran interés mediático en torno a la familia.
Además, la pareja atraviesa un momento muy especial también, ya que Ana Boyer se encuentra embarazada de su cuarto hijo, una niña que llegará en los próximos meses.
Así, la reaparición pública de Isabel Preysler no solo ha servido para disfrutar de una noche de ópera, sino también para enviar un mensaje de tranquilidad sobre la situación de Ana Boyer y mostrar la unión familiar en una etapa marcada por importantes cambios para todos.
Más Celebrities
- María Pombo reacciona a las críticas a las influencers tras las palabras de Victoria Vera, que mencionó su nombre
- Leiva y Almudena Cañedo, juntos en un desfile en París: ¿la confirmación definitiva de su relación?
- Elena Tablada, sobre la muerte del padre de David Bisbal: "Yo quería mucho a Pepe, además era muy gracioso"
Publicidad