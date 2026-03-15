La muerte de Gemma Cuervo ha conmovido al mundo del espectáculo, a sus fans y a sus seres queridos. Familiares y amigos se han despedido de la actriz en el Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid) y allí, sus tres hijos, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén Cuervo han recibido unidos y "llenos de amor" las muestras de cariño.

Gemma Cuervo, con sus hijos Fernando Guillén Cuervo y Natalia | Gtres

"Queremos dar las gracias a todos por las muestras de afecto, está siendo muy abrumador, te llevas lo que dejas y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito y trasversal que llega al corazón de todas las generaciones", ha dicho Fernando Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio. Para Cayetana Guillén Cuervo, el mayor legado de su madre es "una familia tan unida" con sus hijos y nietos.

Por su parte, su hija Natalia ha destacado la labor de la sanidad pública y ha agradecido "el derroche de entrega y de humanidad" del equipo de paliativos del Hospital La Paz, en una declaración que han realizado juntos.

Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo en el último adiós a su madre, Gemma Cuervo | Gtres

Precisamente, los tres han destacado la labor de esta unidad, deteniéndose para nombrar uno por uno a los profesionales que atendieron a su madre hasta el final.

"Hacen un trabajo absolutamente impresionante, te ayudan en el camino, te hacen entender, ponen palabras a tus emociones, a tu impotencia o a tu incomprensión", ha dicho una emocionada Cayetana.

Cayetana Guillén Cuervo en el velatorio de Gemma Cuervo | Gtres

La actriz de Aquí no hay quien viva ha fallecido a los 91 años de forma un tanto repentina, según palabras de su hijo Fernando, a causa de una "agudización de un EPOC así de golpe" que se la ha llevado.

Este domingo 15 de marzo, tras el último adiós en la capilla ardiente, se celebrará una ceremonia oficiada por parte del padre Ángel, amigo de la familia.