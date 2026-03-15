Dora Postigo y Nicolás Martos presumen de amor en el Festival de Málaga y posan por primera vez

Dora Postigo en el Festival de Málaga | Gtres

Dora Postigo y Nicolás Martos han dado un paso más en su relación al asistir juntos al Festival de Cine de Málaga, donde han desfilado de la mano por la alfombra roja y han posado en actitud muy cómplice. Su presencia ha acaparado numerosos flashes, ya que se trata de la hija de Bimba Bosé y el nieto de Raphael, dos jóvenes con apellidos muy vinculados al mundo artístico que han querido oficializar así su historia de amor ante los medios.

La pareja ha posado por primera vez junta en un photocall durante la fiesta de Vanity Fair celebrada en el marco del festival, consolidando su aparición pública como pareja. En el mismo evento también se han dejado ver otros rostros conocidos como Chiara Ferragni, Karla Sofía Gascón, Juana Acosta, Silvia Marsó, José Lamuño, Álvaro de Luna, Nerea Rodríguez y Óscar Higares, entre otros, en una noche marcada por el brillo del cine y la moda.

Nicolás Martos y Dora Postigo | Gtres

Dora ha expresado su alegría por estar en Málaga y por poder disfrutar de la energía del cine español, recordando que ya ha formado parte de proyectos como Rainbow. Este año, ha explicado, su objetivo es vivir la experiencia y dejarse empapar por el ambiente del festival, más que competir o presentar trabajo propio. También ha comentado que su paso por el Benidorm Fest le permitió hacer amistades "entrañables y muy talentosas", algo que valora especialmente de su carrera.

En cuanto a su vida personal, la artista se ha mostrado reservada pero divertida ante las preguntas sobre su relación con Nicolás, prefiriendo restar solemnidad y centrarse en "disfrutar del momento" y de todo lo que rodea al festival.

Él, por su parte, ha tenido su primera reacción pública sobre el noviazgo y, preguntado por cómo se siente, se ha limitado a responder "muchas gracias, feliz, sí", confirmando con pocas palabras que atraviesa una etapa muy especial.

Además, Nicolás ha sido cuestionado sobre la posibilidad de cantar algún día con su abuelo, Raphael, y ha respondido entre risas que no, dejando claro que, al menos por ahora, no se plantea ese escenario.