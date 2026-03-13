Cómo Harry Styles ha cambiado la moda masculina con su estilo

En los últimos años, Harry Styles ha dejado de ser solo una estrella del pop para convertirse en uno de los referentes de estilo más influyentes de la moda actual. Desde trajes llenos de lentejuelas hasta vestidos en portadas de revistas, el artista británico ha demostrado que la moda puede ser una forma de expresión sin límites.

Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno? Su éxito en la moda no es casual: combina estética, actitud y un discurso que conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Harry Styles | Getty Images

Romper las reglas de la moda masculina

Una de las razones por las que el cantante ha marcado tanto la industria es su capacidad para desafiar los códigos tradicionales del vestuario masculino.

El cantante ha popularizado prendas que históricamente no estaban asociadas a los hombres, como collares de perlas, esmalte de uñas de colores o prendas con transparencias y volantes. También ha llevado vestidos en sesiones editoriales —como su famosa portada para Vogue— y ha apostado por trajes llamativos en el escenario, algo que ha contribuido a impulsar una estética que no se rige por las normas de género tradicionales. Para muchos jóvenes, este gesto representa una forma de libertad creativa y de identidad.

Harry Styles | Getty Images

Más allá de la ropa, Harry ha construido una imagen coherente basada en la autenticidad y la diversión al vestir. Sus estilismos suelen ser coloridos, teatrales y poco convencionales, pero siempre transmiten una actitud relajada y segura.

Durante sus giras musicales, por ejemplo, ha aparecido en el escenario con trajes distintos en cada concierto: estampados, colores vibrantes o diseños con inspiración retro que refuerzan su identidad visual como artista. Esta coherencia entre música, estética y personalidad ha sido clave para consolidar su influencia.

Harry Styles | Gtres

Un estilo retro que mezcla décadas

Otro de los rasgos que definen su estética es la mezcla de influencias. En muchos de sus looks aparecen referencias a la moda de los años 70, con pantalones acampanados, trajes de colores vivos y estampados llamativos.

Al mismo tiempo, su estilo bebe de iconos del rock que también rompieron normas estéticas, como David Bowie o Mick Jagger, artistas que utilizaron la ropa como parte de su identidad artística.

Harry Styles | Getty Images

Este enfoque vintage, reinterpretado con una mirada actual, es uno de los motivos por los que sus looks resultan tan reconocibles.

De estrella del pop a referente de estilo

El impacto que ha producido también se explica por su relación con grandes firmas de moda. Ha protagonizado campañas para casas como Gucci y ha colaborado con diseñadores que han impulsado su imagen como icono contemporáneo.

Además, su forma de vestir ha influido en la moda masculina actual, animando a muchos hombres a experimentar con colores, accesorios y prendas más atrevidas.

Harry Styles | Gtres

Un icono para una nueva generación

El fenómeno Harry Styles no se explica solo por sus looks llamativos. Su importancia en la moda tiene que ver con algo más profundo: representa una nueva forma de entender el estilo, donde la ropa no responde a normas rígidas, sino a la creatividad y a la identidad personal.

Harry Styles | Gtres

Por eso, más que seguir tendencias, el cantante ha conseguido algo todavía más difícil como es convertirse en una tendencia en sí mismo.