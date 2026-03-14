El apoyo de Xandra Falcó a Íñigo Onieva en plena polémica sobre su club privado "Es espectacular"

El nuevo proyecto empresarial de Íñigo Onieva, el club privado Vega Members Club, se ha convertido en uno de los temas más comentados de la crónica social madrileña tras su inauguración en plena Milla de Oro.

El exclusivo espacio, ubicado en la calle Lagasca y concebido como un punto de encuentro para socios seleccionados, ha arrancado envuelto en expectación, pero también en polémica debido a unas declaraciones del empresario sobre el tipo de público que quiere para su local. En este contexto, muchas miradas se han dirigido a su entorno más cercano, incluida Xandra Falcó, que no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a su cuñado.

Iñigo Onieva posando para los medios | Gtres

La marquesa de Mirabel se ha pronunciado con entusiasmo sobre el nuevo local del empresario. "Pues la verdad es que espectacular, yo creo que va a ser un éxito seguro y la inauguración fue muy buena prueba de ello", ha asegurado a Europa Press, dejando claro que su impresión tras conocer el espacio no puede ser más positiva.

Según Xandra, detrás del proyecto hay mucho esfuerzo: "Yo creo que ha trabajado muchísimo Íñigo en la preparación y demás, vamos, lo sé, ¿no? Porque he hablado con él en alguna ocasión y está encantado y hay mucho trabajo puesto ahí y yo creo que por la inauguración, desde luego, fue un éxito rotundo".

Xandra Falcó | Gtres

Preguntada por la última polémica de su cuñado, desatada a raíz de las declaraciones del empresario sobre el perfil de socios que busca para el club, se ha desmarcado con naturalidad. "No me he enterado. Es que he estado de viaje hasta ayer", ha explicado, dejando entrever que no ha seguido al detalle la repercusión mediática de las palabras de Onieva.

De hecho, ha revelado que le han invitado a volver al local, pero que no le ha sido posible por motivos de agenda.