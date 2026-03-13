Luis Fonsi desvela el curioso apodo con el que llama a Julio Iglesias

Luis Fonsi ha vuelto a demostrar el cariño que siente por España durante su paso por los Premios Dial. El cantante acudió a la gala con ilusión, ya que la noche también marcaba el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

En esta ocasión, el puertorriqueño interpretaba por primera vez en directo su nuevo tema, Cambiaré, la primera canción de lo que será su próximo proyecto musical. "Es como el primer día de la escuela", confesó el artista, reconociendo que afrontaba el estreno con "unos nervios bonitos".

Luis Fonsi hablando con la prensa | Europa Press

Durante su encuentro con los medios, Fonsi también quiso destacar el cariño que tiene a España desde hace décadas. "España me ha dado muchísimo, tanto en lo profesional como en lo personal". El cantante asegura que el país ya forma parte de su vida, hasta el punto de considerarlo su segunda casa.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando fue preguntado por Julio Iglesias. Lejos de limitarse a un simple elogio, Luis Fonsi utilizó una expresión muy particular para referirse al cantante. "Nosotros decimos que es el papá de los pollitos". Con esa frase, el artista quiso demostrar la enorme influencia de Julio Iglesias en la música latina a nivel mundial.

Luis Fonsi en los premios Dial | Gtres

Para Fonsi, el autor de Soy un truhán, soy un señor, es una figura fundamental en la historia de la música en español. "Es un jefe. Abrió puertas a la música a nivel mundial y cantó en escenarios donde nadie había cantado".

Julio Iglesias en una imagen de archivo | Europa Press

Además de hablar de sus referentes musicales, Luis Fonsi compartió algunos momentos más personales, especialmente sobre su familia. El cantante aseguró que su esposa y sus hijos son el centro de su vida y que la paternidad ha sido una de las experiencias más importantes que ha vivido.

Luis Fonsi posando en el photocall de los premios Dial | Gtres

"Es el amor más puro que existe en la vida", explicó al hablar de sus hijos, a quienes definió como lo mejor que le ha pasado.