El colorete perfecto detrás del look de Margot Robbie como Cathy en Cumbres Borrascosas

Desde que se publicaron las primeras imágenes de Cumbres Borrascosas, el look de Margot Robbie como Cathy ha empezado a generar conversación en redes sociales. Pero más allá del vestuario o el peinado, hay un detalle de maquillaje que ha captado especialmente la atención: su colorete intenso y ligeramente difuminado, que da al rostro un aspecto romántico y natural.

El secreto detrás de ese efecto lo confirmó el maquillador de la película, Sian Miller, en una entrevista con Allure. El producto utilizado es un bálsamo con doble función para labios y mejillas, concretamente el Nº1 de Chanel en el tono Berry Boost.

Un rubor natural, inspirado en el viento de los páramos

El maquillaje de Cathy en la película busca recrear un efecto muy concreto: la piel enrojecida por el frío y el viento, algo muy coherente con el paisaje salvaje en el que se desarrolla la historia de Wuthering Heights.

Para lograrlo, el equipo de maquillaje apostó por un tono baya profundo aplicado con muy poca cantidad y difuminado hasta integrarlo completamente con la piel. El resultado no es un colorete clásico, sino un rubor suave que parece surgir de forma natural.

Margot Robbie en febrero de 2026 | Gtres

Según explicó el maquillador, el producto elegido se funde con la piel y aporta luminosidad sin dejar un acabado graso, lo que ayuda a mantener esa apariencia fresca y casi improvisada.

El truco está en dónde se aplica

Más allá del producto, el detalle que realmente marca la diferencia es la forma de colocarlo.

En lugar de aplicarlo en la zona alta de la mejilla —donde solemos poner el blush habitualmente—, el colorete se coloca en el centro de la mejilla.

Este gesto crea un efecto más natural y menos estructurado, como si el color apareciera por el frío o la emoción, algo que encaja perfectamente con el carácter intenso y apasionado del personaje.

El colorete que se ha vuelto viral

El producto exacto que utilizó el equipo de maquillaje se ha vuelto prácticamente imposible de encontrar desde que se reveló su nombre. Incluso la maquilladora Pati Dubroff lo utilizó también en Margot Robbie durante la gira promocional de la película, lo que ha contribuido a aumentar todavía más el interés.

Este tipo de bálsamos o tintes multifunción —que sirven tanto para labios como para mejillas— se han convertido en una de las tendencias de maquillaje más populares de los últimos años por su acabado ligero y natural.

Margot Robbie | Gtres

Cómo recrear el efecto en casa

Aunque el producto original esté agotado, el efecto se puede recrear fácilmente con otros cosméticos.

Algunas de las alternativas sencillas para recrear el maquillaje serían: usar un colorete en crema en tono baya o ciruela, una buena imitación es el de la marca Merit en el tono Après o el lápiz labial de color baya oscuro como el tono Diva de MAC y difuminarlo con un bálsamo para crear una textura similar.

Al final, el truco es elegir fórmulas ligeras que se integren bien con la piel, porque la clave está en aplicar muy poca cantidad y difuminarla bien para conseguir ese aspecto de rubor natural.

Un maquillaje romántico que vuelve a ser tendencia

El maquillaje de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas demuestra que a veces los looks más sencillos son los que más impacto generan.

Un simple toque de color, bien colocado y bien difuminado, puede transformar completamente el rostro. Y si además tiene ese aire romántico y literario, es fácil entender por qué se ha convertido en uno de los maquillajes más comentados del momento.