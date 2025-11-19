Fran y Cayetano Rivera, juntos en el funeral de Álvaro Domecq Romero: los hermanos, muy unidos tras el accidente

El accidente de tráfico que el pasado 9 de noviembre sufría Cayetano Rivera ha marcado un antes y un después en la relación entre el torero y su hermano, Fran Rivera. Y es que después de tiempo distanciados, a raíz de lo sucedido, Fran ha decidido estar al lado de su hermano en estos complicados momentos.

Dos días después de que Cayetano fuese al juzgado a declarar por el siniestro, que tuvo lugar en una rotonda ubicada frente de la urbanización donde reside en Sevilla, los famosos hermanos han reaparecido públicamente en el funeral de Álvaro Domecq Romero, el famoso rejoneador y ganadero falleció el pasado 18 de noviembre a los 85 años.

Fran Rivera, junto a su hermano Cayetano | Gtres

Una figura dentro del mundo del toreo muy querida, que este miércoles ha sido despedido con honores en la Catedral de Nuestro Señor San Salvador de Jerez de la Frontera en un emotivo funeral al que han asistido numerosos rostros conocidos. Entre las personalidades que han querido dar su último adiós a Álvaro Domecq, su viuda Maribel Domecq Ybarra, devastada, y familiares como su sobrina Inés Domecq, creadora de la firma de moda The IQ Collection, junto a su padre Humberto Domecq Ybarra, o los también rejoneadores Luis y Antonio Domecq.

También numerosos rostros conocidos del mundo taurino, como Curro Romero con su mujer Carmen Tello, Juan José Padilla junto a su mujer Lidia Cabello, Jesulín de Ubrique y su hermano Víctor Janeiro, El Juli o Miguel Báez El Litri.