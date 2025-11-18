Mónica Cruz, muy sincera al hablar de si posará públicamente con su hija Antonella cuando cumpla 18 años

Mónica Cruz acudió a los Premios Woman luciendo un elegante vestido plateado de su propia creación, con manga y escote asimétrico. Pero además de deslumbrar con su look, la actriz respondió a la prensa sobre un tema que cada vez cobra más relevancia en su vida: cómo es ahora su hija Antonella, de 12 años.

"Yo tendré mucho que ver, pero también observo cómo va desarrollando su personalidad y cómo tengo que dejar que coja su camino", explicó Mónica sobre la adolescencia de su hija. Reconoció que esta etapa puede ser difícil, aunque puntualizó: "Mi hija no es difícil, no quiero decir eso, pero también es algo que, bueno, si no pasáramos por ahí habría que preocuparse, entonces no pasa nada".

La actriz también comentó cómo observa rasgos de su propia juventud reflejados en Antonella: "Muchas cosas sí, muchas cosas sí. Hay cosas que al principio yo no entendía y luego digo, pero si tú eras igual, cállate. Y esto me ayuda a entenderla, respetarla y darle su sitio, claro".

Mónica Cruz | Gtres

Posar juntas cuando sea mayor de edad

Sobre la posibilidad de aparecer públicamente junto a su hija cuando cumpla 18 años, Mónica se mostró clara: "Cuando sea mayor de edad, si ella quiere y me dice mamá, paso, pues yo siempre la voy a respetar. Si quiere, genial, y si no, pues no pasa nada". Con estas palabras, dejó ver cuánto respeta la autonomía de Antonella y cómo confía en sus decisiones.

Cabe recordar que Mónica Cruz tomó la decisión de ser madre en solitario y dio la bienvenida a Antonella el 14 de mayo de 2013. Desde entonces, ha mantenido el anonimato de la pequeña, pero no ha dudado en hablar de ella en las alfombras rojas.

Un encuentro con Rosalía y la familia

En un momento de la conversación, centrada en grandes mujeres, la actriz recordó también un curioso encuentro con Rosalía en los Grammy. "Me pasa como con otras amigas de mi hermana que no nos conocemos, pero cuando coincidimos en el escenario y ella bajaba, la miré y dije: no le voy a decir nada ahora porque está como en trance. Hizo una maravilla y nos vimos como si nos conociéramos sin conocernos. Al final es muy amiga de mi hermana y me parece un genio".

No cabe duda de que Rosalía es la gran estrella del momento e incluso Mónica y Penélope Cruz se rinden a su nuevo trabajo, LUX, que está en todas partes.