Luna, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, deslumbra al hablar de política y muestra su admiración por su madre

Madre e hija llegaron en sintonía al casino de Madrid para celebrar la IX edición de los Premios WomanMadame Figaro, donde Luna tenía un propósito claro: reconocer la labor de las mujeres que inspiran: "Premian a gente que se lo merece", "crean estructuras para quienes trabajan duro", comentó con admiración. Una importante cita que ha hecho que la joven viaje desde Londres donde cursa sus estudios, sólo para aplaudir a referentes como Carolina Marín, a quien sigue de cerca como deportista y a Sara García, cuya trayectoria le inspira profundamente por su papel como reserva para viajar a la luna.

Mónica Hoyos y su hija Luna en una alfombra roja | Gtres

Y qué mejor manera de llegar que al lado de su madre, a quien catalogó como su mejor amiga. Una vez más, la joven habló con emoción de la gran admiración que siente hacia la presentadora: "Llevo viendo el trabajo que hace desde que soy pequeña", "nos entendemos", "la admiro un montón como profesional". Unas palabras que Mónica recibió con una sonrisa cómplice, devolviendo el gesto hablando de la inteligencia de su hija. Incluso, mencionó con orgullo los vídeos en los que Luna comenta temas de política: "Las mujeres también tenemos algo en la cabeza, y hay que demostrarlo". Así dejo caer que no solo se trata de belleza y maquillaje, sino de cultivar más allá.

Entre risas, Mónica confesó que la distancia la lleva mal y que siempre procura estar pendiente de Luna, pero respetando su espacio personal. Y es que, su hija lleva fuera de España desde 2022, cuando decidió comenzar sus estudios en la Universidad de Bath, en Inglaterra. Allí cursa Ciencias Políticas, una carrera que eligió por vocación y un destino en el que actualmente busca progresar y ampliar su visión internacional. Esto muestra su inquietud académica y también su interés por involucrarse cada vez más en un mundo que le apasiona.

Mónica Hoyos y su hija, Luna Lozano | Gtres

De hecho, cuando le preguntaron si se presentaría a unas elecciones, Luna reconoció que podría ser, aunque no tiene aún del todo claro por dónde ir, ni qué camino seguir, lo que sí sabe es que la política le encanta. Además, tan agradable como siempre, explicó su motivación: "Quisiera crear un ambiente en el que la gente pueda entender la política más allá de algo que no le afecta", "que tengan su opinión propia y tomen sus propias decisiones". Unas declaraciones que reflejan la claridad de sus ideas y carácter, que como en alguna ocasión ha recalcado su madre que destaca, que pudiéndose dedicar al mundo televisivo, ha querido crear su propio camino.