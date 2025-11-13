Lucía Rivera, comprensiva con su padre Cayetano tras su accidente de coche: "Todos somos humanos"

El pasado domingo, 9 de noviembre de 2025, en una glorieta de acceso a la urbanización del Real Club Sevilla Golf (municipio de Alcalá de Guadaíra Dos Hermanas, Sevilla), Cayetano Rivera sufría un accidente de tráfico. Un incidente que ha generado un gran revuelo debido a que se cuestiona si el torero estaba ebrio en el momento del suceso.

Cayetano Rivera en el tanatorio de su tío abuelo, Alfonso Ordóñez | Gtres

Un momento muy complicado para Cayetano que llega tan solo unos meses después de protagonizar un altercado con la policía en Madrid.

Y, tras lo sucedido, hemos visto cómo su hermano, Fran Rivera, dejaba a un lado las asperezas que les habían distanciado y le mostraba su apoyo, al ser grabado recientemente visitándole en su domicilio. Por su parte, su hija, Lucía Rivera, también se ha pronunciado tras el accidente de su padre.

Lucía Rivera y su padre Cayetano, juntos en el tenis | Gtres

A pesar de querer mantenerse lo más alejada posible de la polémica que salpica a su padre, siempre educada y atenta con los medios, la modelo ha dedicado unos minutos a los reporteros y se ha mostrando comprensiva con lo que le ha ocurrido al torero: "No os voy a añadir ningún titular más, porque es cosa de él, son cosas que pertenecen a su libertad como persona. También lo único que quiero decir es que es una persona igual que todos. Todos somos humanos y lo que pasa es que esto resuena más, pero esto pasa todos los días y no es una noticia. Entonces quizás deberíamos dar a la gente un poco más de libertad a la hora de equivocarse, a la hora de de ser persona".