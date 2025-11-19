Dulceida confiesa que ya tienen fecha para iniciar el segundo tratamiento para convertirse en madres de nuevo

La hija de Dulceida y Alba Paul, la pequeña Aria, nació el pasado 15 de octubre de 2024, una niña muy deseada ya que la influencer llevaba años queriendo ser madre pero su plan se retrasaba por diversos motivos, entre ellos, que su mujer todavía no se sentía preparada para ello.

Pero finalmente se convertían en madres a través de método ROPA: una técnica que se usa para involucrar a las dos madres y compartir maternidad biológica ya que una aporta el óvulo fecundado y la otra lleva el embarazo.

Sin embargo, desde hace un tiempo, Dulceida decía que no quería esperar más para volver a tener un segundo bebé pero que estaba en proceso de negociación porque Alba todavía no se decidía.

Dulceida y Alba Paul en el Festival de Málaga | Gtres

"No voy a esperar más"

Durante el evento de la fiesta anual de GHD, preguntábamos a la influencer sobre este segundo embarazo y cómo iban las negociaciones con su mujer. En ese momento, Dulceida, muy segura, respondía que ya tiene una fecha tope pactada para quedarse embarazada.

Dulceida en un evento | NovaMás

"Ya tenemos fecha y todo, no os la voy a decir pero la negociación está bien", empezaba diciendo y aseguraba que hay un tope: "Yo me espero y ya está pero más de eso no me voy a esperar, eso ya lo sabe (su mujer)". "Sí, sí, hay fecha tope", terminaba.