Estela Grande asegura que no sabe nada de su exmarido, Diego Matamoros: "No me interesa"

Estela Grande ha reaparecido en los Premios MujerHoy, radiante y a punto de entrar en su séptimo mes de embarazo de los mellizos que espera junto a Juan Iglesias, que serán un niño y una niña.

Durante el photocall, la influencer no dudó en transmitir la felicidad que sentía en esta etapa tan especial que está viviendo. Habló con la prensa sobre cómo lleva la recta final de su embarazo: "Se están portando bien", "Los dos se están portando muy bien", afirmó entre risas.

Estela Grande en un photocall | Gtres

Estela también habló sobre las posibilidades de que su parto se adelante, ya que la probabilidad de que ocurra es mayor al ser dos bebés. Aún así, tanto ella como Juan están mentalizados: "Una vez que nos comamos las uvas vamos a estar prevenidos", exclamó con naturalidad. Lo que sí tiene claro es que el nacimiento va a ser en Madrid, salvo que algún imprevisto les sorprenda antes de tiempo.

En cuanto a cómo será su vida a partir del nacimiento, Estela comentó que le había dado "mil vueltas", reconoce que por mucho que lo imagine, hasta que no pasé, no sabrá cómo se sentirá realmente: "Hasta que no estén aquí, no voy a ser plenamente consciente", admitió con sinceridad. También reveló que ya tiene muchos planes de cara a la llegada de los mellizos, aunque, no descarta que todo cambié y surjan imprevistos cuando los bebés estén por fin en sus brazos: "Sé que me van a cambiar la vida", asintió con emoción.

Tanto su pareja, Juan Iglesias, como los cuatro abuelos, están ansiosos por que lleguen los bebés al ser los primeros nietos para todos, de hecho, Estela le ha pedido al papá en alguna ocasión que se mantuviese tranquilo: "llegar van a llegar", reía.

Sobre lo que no quiso hablar fue de su exmarido Diego Matamoros, y si se había interesado por el embarazo. Y es que como ella misma declaró, no mantiene ningún tipo de relación con él: "No tengo ni idea, ni me interesa". La expareja actualmente no tienen contacto y sin perder la sonrisa en ningún momento, añadió a su favor: "Estoy plena, más feliz que nunca", "es el mejor momento de mi vida", y por si no había quedado claro, le sumó: "No hay nada ni nadie que me preocupe más que estos dos bebes que vienen", reafirmando que únicamente su felicidad y toda su tención están centradas en sus bebés.