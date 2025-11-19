Carmen Cervera, muy apenada por la muerte del hermano de su nuera, Blanca Cuesta: "Lo conocía y era encantador"

El pasado domingo se conocía la triste noticia del fallecimiento de Rafael Cuesta, hermano de Blanca Cuesta, a los 56 años, tras sufrir una larga enfermedad. Según adelantó Vanitatis, los últimos meses han sido muy duros, ya que eran conscientes de que el trágico final se produciría tarde o temprano. Una fuente cercana a la familia declaró al citado medio que "lo peor es ver sufrir a un hijo cuando ya no hay futuro vital y la ciencia médica ya no puede hacer nada".

En estos momentos tan duros para ellos, su madre, Heidi Unkhoff, ha querido agradecer las palabras de ánimo y afecto que le han hecho llegar amigos y conocidos: "Las necesitamos porque es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo".

Quien también ha querido enviar un mensaje de pésame ha sido Carmen Cervera, suegra de Blanca. "Lo siento mucho, lo conocía y era encantador", ha declarado la baronesa en la alfombra roja de la gala de los Premios Mujerhoy, celebrada este martes en Madrid. De hecho, Carmen ha sido una de las galardonadas y ha recibido el premio Compromiso.

Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, en los premios Mujerhoy 2025 | Gtres

A lo largo de las últimas semanas, toda la familia ha estado al lado de Rafael y se ha mantenido pendiente constantemente de la evolución de su enfermedad. La revista ¡Hola! cuenta que Blanca y Borja Thyssen, junto con dos de sus cinco hijos, fueron a la boda de Francesca Thyssen-Bornemisza y Markus Reymann, pero que ella tuvo que irse antes para estar cerca de su hermano.

Una familia muy unida y alejada de las polémicas

La familia de Blanca ha sido siempre una familia muy discreta y se ha querido mantener en un segundo plano mediático y alejada de las polémicas que han rodeado a Blanca y a Borja desde que empezó su relación.

Blanca Cuesta y Borja Thyssen en un evento en Mallorca | Gtres

Han estado y están muy unidos, en los buenos y los malos momentos. Tal y como recuerda Vanitatis, en febrero del año pasado toda la familia se reunió para celebrar los 100 años del padre, Miguel Cuesta: "Una celebración muy especial en la que estuvieron todos los hijos, nietos, sobrinos y amigos", detalla el citado medio.

Miguel es médico jubilado y trabajó como cirujano torácico en un hospital de Terrassa, en Barcelona. Heidi, por su parte, también ha estado vinculada en el ámbito sanitario, ya que siempre ha trabajado como enfermera.

Carmen Cervera, premio Mujerhoy Compromiso 2025

La baronesa ha recibido esta semana este galardón que concede la revista Mujerhoy por "su impagable contribución a la difusión del arte en nuestro país". En el photocall previo a la gala, Carmen se ha mostrado agradecida por el premio, que ha dedicado a sus hijos.

Tita Cervera haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

En esta ocasión ha acudido sola, sin la compañía de su hija Carmen, que últimamente ha estado con ella en varios eventos. Sobre ella, ha dicho que le "llega de orgullo" que sea su sucesora y le agradece "mucho que piense en ello".

También ha avanzado que ya está en marcha una serie sobre su vida en la que "habrá sorpresas" porque "he vivido mucho".