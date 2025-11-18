Nuevo corte de pelo de Marta Pombo: ahora lleva un bob con el que ha sorprendido en su último posado

El pelo corto está más de moda que nunca. Este otoño estamos viendo los cortes bob en todas sus versiones y la última en sumarse ha sido Marta Pombo. La creadora de contenido se ha puesto en manos del peluquero de las famosas, Jesús de Paula, para estrenar nuevo look en los Premios Woman, a los que acudió anoche.

"Dicen que cuando te cortas el pelo, te cambia la suerte, siempre a mejor amiguis. ¡Porque la vida es para los que se atreven!", escribió Marta en su primera publicación luciendo su corte recién estrenado. Se trata de un bob que cae unos centímetros por debajo de las orejas —sin llegar a los hombros— con un sutil efecto despeinado tipo shaggy.

Marta Pombo | Gtres

El resultado no puede sentarle mejor: un look que estiliza, rejuvenece el rostro, aporta un aire sofisticado y deja ver una melena mucho más sana, frondosa y con movimiento.

El proceso del cambio de look, paso a paso

Marta quiso compartir este cambio con su millón de seguidores. Primero publicó una imagen de los mechones recién cortados en el suelo del salón de Jesús de Paula, junto al mensaje: "es oficial… mi pelo ha abandonado el grupo".

Story de Marta Pombo | Instagram

Unas horas después, mostraba un selfie con el resultado final y una sonrisa evidente. "El creador de este supercorte no podría ser otro que mi amigo @jesuusdepaula, no confiaba en algo tan importante si no era él", explicó.

Story de Marta Pombo | Instagram

La importancia de cambiar de imagen

"No sabía lo que necesitaba este cambio hasta que vi el vídeo con el antes y el después. ¡Y creo que pasados los 30, como dice la letra de esta canción, todo te importa bastante menos!", escribió Marta en su Reel, donde suena de fondo la canción IDGAF Anymore.

Un cambio de look que se siente "como si se reorganizaran las prioridades, la seguridad, tu manera de ver las cosas; empiezas a dar importancia a lo realmente relevante", asegura.

Su look para la gala

Para los Premios Woman, Marta peinó su nuevo bob con los mechones delanteros retirados hacia atrás y un lateral sujeto detrás de la oreja, un peinado sencillo que destacaba aún más la gracia del corte. El maquillaje, obra de Rebeca Trillo-Figueroa, combinaba ojos en tonos entre marrones y granate, máscara de pestañas y un lip combo muy favorecedor.

Story de Marta Pombo | Instagram

En cuanto al vestuario, eligió The Miri Dress, de Ulla Johnson: un vestido negro de neopreno con escote en U, tirante grueso, bolsillos y falda hasta los tobillos con pliegues arquitectónicos. El toque glam final lo pusieron unas sandalias finas de strass de la marca MARTINELLI.

Un estilismo cuidado al milímetro por la estilista Ana Verdasco —sí, hermana del tenista Fernando Verdasco—, que trabaja habitualmente con varios miembros de la familia Pombo. Además de Marta, también viste a Lucía y Pablo Castellano, y entre sus clientas destacan la influencer Iera Paperlight y su primera musa: Lidia Torrent.