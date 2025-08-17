La felicitación de Claudia, hija de Raquel Revuelta, a su padre: "57 estando presente y 5 en nuestros recuerdos"

Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, perdió a su padre, Miguel Ángel Jiménez, en 2020. El empresario no pudo superar una operación de corazón y falleció el 13 de febrero, fecha en la que siempre le recuerda su hija.

Otro de los días marcados en rojo en su calendario es el del 16 de agosto, cuando su progenitor cumplía los años. Aunque no esté presente físicamente, Claudia le ha dedicado una emotiva felicitación, expresando la admiración y el cariño que siente por él.

Claudia Jiménez | Gtres

"A veces no sé cómo llamarle a esto... 'Celebrar' tu cumpleaños, sin estar tú físicamente, no me termina de convencer. Y aunque el término 'celebrar' tampoco me gustaba usarlo no hace mucho, creo que voy a empezar a hacerlo", ha escrito en su perfil de Instagram.

"Hoy sería tu cumpleaños, pero yo voy a celebrar tu vida. 62 años con nosotros: 57 estando presente, y 5 en nuestros recuerdos. Sigo sintiendo la necesidad de celebrar que te hemos disfrutado, celebrar que hemos aprendido de ti, que nos hemos reído tanto contigo. Celebrar que viajamos juntos, que nos dimos todos los abrazos del mundo, que soplamos todas las velas todos los años", continuó.

"Y celebrar que después de tu partida, sigo haciéndolo. Sigo llevándote de viaje, sigo aprendiendo de ti, sigo soplando tus velas, sigo abrazándote. Sigo yendo a los sitios que te gustaban el día de tu cumpleaños. Siempre me quedará, la voz suave del mar. Te quiero y echo de menos mucho, felicidades al cielo", ha concluido su preciosa carta, compartiendo varias imágenes de su padre.

Precisamente, la ausencia de su padre en la boda de Claudia con Vicente Benítez, fue uno de los aspectos más significativos de la misma, ya que se le rindió homenaje de distintas formas.