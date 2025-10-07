La tripita de embarazada de Úrsula Corberó, protagonista absoluta en la Semana de la Moda de París

Hace un mes, la actriz y modelo catalana Úrsula Corberó anunció su embarazo a través de sus redes sociales. Una noticia que su comunidad ha vivido con mucha ilusión, puesto que después de casi 10 años con su pareja, el también actor Chino Darín, por fin han dado el gran paso de aumentar la familia.

Pero, desde que publicó la noticia por Instagram, no hemos visto más su barriga de embarazada. Hasta ayer, que en la Semana de la Moda de París apareció luciendo tripita, en el último desfile del día, el de Chanel.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París | Gtres

El desfile

Ayer tuvo lugar uno de los desfiles más esperados de la Fashion Week de París, el de Chanel, la guinda del pastel del día, puesto que fue el último de la jornada. Se celebró en el Grand Palais Éphémère, donde llegaron grandes celebridades como Penélope Cruz, Pedro Pascal o Margot Robbie, entre otros.

Pero, fue Úrsula Corberó quien se llevó toda la atención, con su increíble look donde la protagonista era su barriguita. Junto a todos los invitados, la actriz tuvo el placer de descubrir la nueva colección de primavera y verano de 2026 de la firma.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París | Gtres

Además, esta colección es la primera que está bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, quien se estrena en esta marca.

El look de Úrsula

Úrsula optó por un outfit compuesto de dos piezas, sencillo pero elegante, dando protagonismo a su barriga de embarazada. Para la parte de abajo escogió un pantalón ancho de tiro bajo en color negro, con los zapatos a juego.

Para la parte de arriba, la actriz lució un top atado al cuello, es decir, halter, de un estilo boho: de seda, con pliegues, volantes y mucho movimiento. Una opción muy vaporosa que no cubría su tripa, permitiendo que la pudiera lucir con mucho orgullo y emoción.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París | Gtres

El pelo lo llevó suelto, con unas ondas sutiles para que no le quitaran ningún protagonismo al top, además de su flequillo, que ya es un rasgo más de su personalidad. Para el maquillaje, se decantó por una opción muy natural, siendo los labios lo que más destacaba, en un tono tierra.

Desde luego que Úrsula Corberó está más guapa que nunca, con un glow increíble, seguramente causado por su innegable felicidad al convertirse en mamá en pocos meses junto al gran amor de su vida.

Úrsula Corberó en la Semana de la Moda de París | Gtres

Así anunció el embarazo

Hace casi un mes, concretamente el 9 de septiembre, la catalana publicó en su Instagram una fotografía que parecía un sueño. Con una estética en blanco, regaló a sus seguidores la gran noticia de que está embarazada.

En la foto aparece ella encima de un sofá blanco, con un gran ventanal detrás. La actriz lleva puesto un camisón corto de seda, con un toque lencero, que le marca a la perfección su preciosa barriga de embarazada.

En el medio de su tripita, está etiquetado Chino Darín, el actor argentino y futuro papá. Además, la publicación va acompañada de un sutil pero divertido pie de foto: "Esto no es IA". Una noticia con mucha emoción que todos estábamos esperando.

Su relación con Chino Darín

La joven pareja se conoció en 2015, en el rodaje de la serie La embajada, de Antena 3. Hace ya 10 años que surgió el amor entre cámaras, y hace 9 años que oficializaron su relación.

Al principio, fue un poco difícil, puesto que Chino Darín venía a España por pocos meses, puesto que su carrera profesional estaba centrada en Argentina, su país natal. Así pues, los primeros años de relación fueron a distancia, con un océano de por medio y muchos viajes en avión.

La pandemia la pasaron juntos en Buenos Aires, junto a la familia de él, pero, debido a la crisis sanitaria, la pareja decidió establecerse, finalmente, en Barcelona, la región natal de Úrsula.

Desde entonces, han demostrado ser una pareja fuerte, inseparable y con mucho amor. Una de las relaciones más consolidadas del panorama nacional actual, un ejemplo a seguir para muchos. Ahora, se adentran a la gran aventura de ser padres primerizos.